Tuyển Phiên Dịch Tiếng Trung thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hải Phòng

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: KCN Tràng Duệ, An Dương

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Làm trợ lý cho Tổng giám đốc, Tham mưu cùng Tổng Giám đốc trong việc bố trí, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát và thực hiện các nhiệm vụ quản lý

-Soạn thảo và biên phiên dịch các tài liệu liên quan

- Có thể đi công tác, hợp tác với Tổng giám đốc hoặc các thành viên khác trong nhóm để thăm hoặc gặp gỡ khách hàng, đối tác

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở các chuyên ngành khác có liên quan.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí trợ lý

- Tiếng Trung thành thạo 4 kỹ năng.

- Thành thạo tin học văn phòng.

- Có khả năng chịu được áp lực công việc cao.

Tại CÔNG TY TNHH HIGASKET PLASTICS VIỆT NAM - CHI NHÁNH HẢI PHÒNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Công làm việc chính thức 24 công: Nghỉ 4 chủ nhật và 2 ngày thứ 7

- Đóng BH chính thức sau tháng thử việc

- Môi trường môi làm việc thân thiện, đồng nghiệp nhiệt tình

- Mức lương từ 15.000.000 VND - 20.000.000 VND

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HIGASKET PLASTICS VIỆT NAM - CHI NHÁNH HẢI PHÒNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin