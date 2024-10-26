Tuyển Phiên Dịch Tiếng Trung thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hải Phòng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH HIGASKET PLASTICS VIỆT NAM - CHI NHÁNH HẢI PHÒNG
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng: KCN Tràng Duệ, An Dương
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
- Làm trợ lý cho Tổng giám đốc, Tham mưu cùng Tổng Giám đốc trong việc bố trí, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát và thực hiện các nhiệm vụ quản lý
-Soạn thảo và biên phiên dịch các tài liệu liên quan
- Có thể đi công tác, hợp tác với Tổng giám đốc hoặc các thành viên khác trong nhóm để thăm hoặc gặp gỡ khách hàng, đối tác
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở các chuyên ngành khác có liên quan.
Tại CÔNG TY TNHH HIGASKET PLASTICS VIỆT NAM - CHI NHÁNH HẢI PHÒNG Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HIGASKET PLASTICS VIỆT NAM - CHI NHÁNH HẢI PHÒNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
