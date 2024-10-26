Tuyển Kỹ Sư thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Kỹ Sư thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN ECOBA
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN ECOBA

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN ECOBA

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Dương Kinh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Tiếp nhận bản vẽ từ chủ đầu tư, kiểm tra và phản hồi các vướng mắc về các thiết kế hệ thống Điện;
- Lập kế hoạch tiến độ, triển khai bản vẽ shop drawing, biện pháp thi công,;
- Lựa chọn thiết bị vật tư dựa trên yêu cầu, thông số kỹ thuật, catalog mà khách hàng đã gửi;
- Cập nhật các quy chuẩn, tiêu chuẩn;
- Một số công việc khác theo sự phân công.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Mức lương Cạnh tranh + Thưởng hiệu quả công việc hàng tháng;
- Lương tháng 13, thưởng đánh giá theo năng lực;
- Xét tăng lương 1-2 lần/năm;
- Phụ cấp dự án, phụ cấp vị trí đặc thù, phụ cấp dự án xa, ăn ở tại dự án;
- Thực hiện công việc theo KPIs, được đánh giá minh bạch;
- Tham gia các chương trình đào và ứng tuyển lên các vị trí cao hơn sau 6 tháng làm việc;
- Các chế độ BHXH, Khám sức khỏe định kỳ, Nghỉ mát, Teambuilding,...;
- Nghỉ phép năm theo quy định;
- Môi trường làm việc năng động, đoàn kết, hướng về kết quả;
- Nghỉ 4 chủ nhật hoặc theo sắp xếp công việc tại dự án.

Tại CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN ECOBA Thì Được Hưởng Những Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điện, Điện tử, hệ thống điện, hoặc ngành liên quan Cơ điện;
- Từ 1 năm kinh nghiệm ở vị trí Shop drawing hệ Điện – Điện nhẹ;
- Nắm rõ quy trình triển khai bản vẽ shop drawing;
- Hiểu biết các quy chuẩn lựa chọn thiết bị đảm bảo an toàn, đáp ứng tiêu chuẩn PCCC;
- Kinh nghiệm lập kế hoạch, bám sát tiến độ
- Kinh nghiệm triển khai dự án cao tầng;
- Sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng CAD, MS Office, Project,..
- Có khả năng làm việc theo dự án.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN ECOBA

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN ECOBA

CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN ECOBA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, tòa nhà Udic Complex, đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

