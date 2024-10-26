Tuyển Kỹ Sư thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Dương Kinh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Tiếp nhận bản vẽ từ chủ đầu tư, kiểm tra và phản hồi các vướng mắc về các thiết kế hệ thống Điện;

- Lập kế hoạch tiến độ, triển khai bản vẽ shop drawing, biện pháp thi công,;

- Lựa chọn thiết bị vật tư dựa trên yêu cầu, thông số kỹ thuật, catalog mà khách hàng đã gửi;

- Cập nhật các quy chuẩn, tiêu chuẩn;

- Một số công việc khác theo sự phân công.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Mức lương Cạnh tranh + Thưởng hiệu quả công việc hàng tháng;

- Lương tháng 13, thưởng đánh giá theo năng lực;

- Xét tăng lương 1-2 lần/năm;

- Phụ cấp dự án, phụ cấp vị trí đặc thù, phụ cấp dự án xa, ăn ở tại dự án;

- Thực hiện công việc theo KPIs, được đánh giá minh bạch;

- Tham gia các chương trình đào và ứng tuyển lên các vị trí cao hơn sau 6 tháng làm việc;

- Các chế độ BHXH, Khám sức khỏe định kỳ, Nghỉ mát, Teambuilding,...;

- Nghỉ phép năm theo quy định;

- Môi trường làm việc năng động, đoàn kết, hướng về kết quả;

- Nghỉ 4 chủ nhật hoặc theo sắp xếp công việc tại dự án.

Tại CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN ECOBA Thì Được Hưởng Những Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điện, Điện tử, hệ thống điện, hoặc ngành liên quan Cơ điện;

- Từ 1 năm kinh nghiệm ở vị trí Shop drawing hệ Điện – Điện nhẹ;

- Nắm rõ quy trình triển khai bản vẽ shop drawing;

- Hiểu biết các quy chuẩn lựa chọn thiết bị đảm bảo an toàn, đáp ứng tiêu chuẩn PCCC;

- Kinh nghiệm lập kế hoạch, bám sát tiến độ

- Kinh nghiệm triển khai dự án cao tầng;

- Sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng CAD, MS Office, Project,..

- Có khả năng làm việc theo dự án.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN ECOBA

