Tuyển Giám Đốc thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hải Phòng

TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP (VIMC) Pro Company
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/11/2024
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng, Ngô Quyền

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý chỉ đạo và điều hành toàn bộ công tác tài chính kế toán tại Công ty.
- Tổ chức nghiên cứu, phân tích hoạt động tài chính trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư,... tại Công ty và đưa ra ý kiến khuyến nghị.
- Tổ chức lập, kiểm tra và chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp lệ của báo cáo quản trị/báo cáo tài chính/báo cáo thuế.
- Rà soát, xây dựng, tổ chức và chuẩn hóa hệ thống tài chính kế toán tại Công ty bao gồm: Xây dựng các quy trình, quy chế, quy định liên quan đến lĩnh vực tài chính kế toán nhằm đảm bảo hệ thống kế toán hoạt động hiệu quả, đúng pháp luật và chuẩn mực kế toán.
- Nghiên cứu, đề xuất các hình thức huy động vốn, các biện pháp quản lý, sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn, điều phối dòng tiền; lập kế hoạch điều phối dòng tiền theo những hình thức phù hợp nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính ngắn hạn và dài hạn.
- Thực hiện công tác kiểm soát doanh thu, chi phí, hóa đơn, chứng từ thanh toán, theo dõi công nợ, tài sản cố định, thuế, dòng tiền; Kiểm tra tài chính và phê duyệt các khoản thanh toán, ...
- Xem xét tính hợp lý, hợp lệ hồ sơ, chứng từ của Công ty và xây dựng phương án xử lý khi phát hiện các trường hợp chưa tuân thủ quy định, quy trình.
- Xây dựng hệ thống quản lý, báo cáo thống kê, lưu trữ chứng từ liên quan đến vấn đề tài chính kế toán.
- Tổ chức thực hiện, quản lý điều hành, giám sát công việc của nhân viên thuộc lĩnh vực phụ trách.
- Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất theo chỉ đạo của Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Văn bằng chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ:
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Ngân hàng hoặc Kiểm toán. Ưu tiên các ứng viên có bằng Thạc sỹ Tài chính, Kế toán, Ngân hàng.
2. Ngoại ngữ:
Sử dụng tốt tiếng Anh chuyên ngành phục vụ công việc, có khả năng giao tiếp tiếng Anh độc lập, tương đương trình độ IELTS từ 5.5 trở lên.
3. Tin học:
Thành thạo sử dụng tin học văn phòng. Có kinh nghiệm về việc sử dụng các phần mềm kế toán tại doanh nghiệp.
4. Văn bằng chứng chỉ khác:
Chứng chỉ Kế toán trưởng.
5. Kinh nghiệm:
Tuổi đời không quá 50 tuổi (tính đến ngày thành lập). Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Tài chính, Kế toán, Kiểm toán tại các Cảng Container, Hãng tàu Container, Công ty Kiểm toán. Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm giữ chức vụ Trưởng phòng (ban) kế toán, Kế toán trưởng, Giám đốc tài chính doanh nghiệp.
Tại TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP (VIMC) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu suất công việc Môi trường làm việc sáng tạo, năng động, nơi mà bạn có cơ hội phát triển nghề nghiệp và đóng góp vào sứ mệnh của VIMC. Hỗ trợ sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân, cùng với chế độ phúc lợi và cơ hội thăng tiến. Với các chương trình đào tạo hàng đầu và cơ hội phát triển sự nghiệp, VIMC cam kết hỗ trợ mọi nhân viên trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP (VIMC) Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Số 1 Đào Duy Anh - Phường Phương Mai - Quận Đống đa - Hà Nội.

