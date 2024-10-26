Tuyển Kỹ Sư Dịch Vụ thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hải Phòng

Tập Đoàn Daikin Việt Nam Pro Company
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/11/2024
Tập Đoàn Daikin Việt Nam Pro Company

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Tập Đoàn Daikin Việt Nam Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Số 7 Lô 8A Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, Ngô Quyền

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

- Kiểm tra, sửa chữa bảo trì, chạy T&C các sản phẩm ứng dụng Applied như Chiller, AHU, FCU và các thiết bị đi kèm hệ thống bao gồm nhưng không giới hạn như bơm nước, tháp giải nhiệt trong các khu vực nhà máy, tòa nhà, khu thương mại, kho bãi
- Tư vấn, giải thích cho khách hàng về các vấn đề kỹ thuật liên quan đến sản phầm Applied
- Cập nhật trạng thái công việc và làm báo cáo sau khi hoàn thành công việc kiểm tra, bảo trì, sửa chữa
- Làm việc với nhà máy và các bộ phận liên quan để giải quyết các vấn đề kỹ thuật của sản phẩm Applied
- Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành kĩ thuật (ưu tiên chuyên ngành Nhiệt lạnh, tự động hóa)
- Có từ 2 năm kinh nghiệm sửa chữa, dịch vụ bảo trì các sản phẩm điều hoà, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm các sản phẩm Chiller, AHU, FCU
- Thành thạo tin học văn phòng
- Có khả năng đọc, dịch tài liệu tiếng Anh chuyên ngành
- Có thể làm việc ngoài giờ hoặc tham gia vào các chuyến đi công tác trong nước và nước ngoài
- Chịu khó, có tinh thần học hỏi, chịu được áp lực, có trách nhiệm với công việc, chú trọng kết quả và hợp tác trong công việc .

Tại Tập Đoàn Daikin Việt Nam Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Công ty đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
- 12 ngày phép/năm
- Trợ cấp: Ăn trưa, xăng xe, điện thoại
- Thưởng
- Các chế độ khác theo quy định của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập Đoàn Daikin Việt Nam Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Tập Đoàn Daikin Việt Nam Pro Company

Tập Đoàn Daikin Việt Nam Pro Company

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 14 & 15, Tòa Nhà Nam Á, 201-203 CMT8, Phường 4, Quận 3, Tp. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

