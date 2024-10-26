Tuyển Kỹ Sư Dịch Vụ thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hải Phòng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Tập Đoàn Daikin Việt Nam Pro Company
- Hải Phòng: Số 7 Lô 8A Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, Ngô Quyền
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận
- Kiểm tra, sửa chữa bảo trì, chạy T&C các sản phẩm ứng dụng Applied như Chiller, AHU, FCU và các thiết bị đi kèm hệ thống bao gồm nhưng không giới hạn như bơm nước, tháp giải nhiệt trong các khu vực nhà máy, tòa nhà, khu thương mại, kho bãi
- Tư vấn, giải thích cho khách hàng về các vấn đề kỹ thuật liên quan đến sản phầm Applied
- Cập nhật trạng thái công việc và làm báo cáo sau khi hoàn thành công việc kiểm tra, bảo trì, sửa chữa
- Làm việc với nhà máy và các bộ phận liên quan để giải quyết các vấn đề kỹ thuật của sản phẩm Applied
- Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Quản lý
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có từ 2 năm kinh nghiệm sửa chữa, dịch vụ bảo trì các sản phẩm điều hoà, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm các sản phẩm Chiller, AHU, FCU
- Thành thạo tin học văn phòng
- Có khả năng đọc, dịch tài liệu tiếng Anh chuyên ngành
- Có thể làm việc ngoài giờ hoặc tham gia vào các chuyến đi công tác trong nước và nước ngoài
- Chịu khó, có tinh thần học hỏi, chịu được áp lực, có trách nhiệm với công việc, chú trọng kết quả và hợp tác trong công việc .
Tại Tập Đoàn Daikin Việt Nam Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
- 12 ngày phép/năm
- Trợ cấp: Ăn trưa, xăng xe, điện thoại
- Thưởng
- Các chế độ khác theo quy định của Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập Đoàn Daikin Việt Nam Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
