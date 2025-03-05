Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Tổng Công Ty Mạng Lưới Viettel làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Tổng Công Ty Mạng Lưới Viettel
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
Chuyên viên quản lý chất lượng (QA)

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Toà nhà Epic

- Ngõ 19, Duy Tân, Cầu Giấy,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Tham gia các dự án phát triển phần mềm trong đơn vị.
Triển khai quy trình trong dự án, theo kế hoạch dự án.
Hướng dẫn, đánh giá và đảm bảo các đội dự án tuân thủ Quy trình quy định của đơn vị. Ghi nhận các vấn đề, rủi ro về quy trình và đôn đốc thực hiện khắc phục.
Kiểm soát các sản phẩm đầu ra của các dự án tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng theo các quy trình, quy định trước khi triển khai.
Theo dõi, đo đạc, báo cáo các chỉ tiêu KPI quy trình và theo đõi SLA chất lượng dịch vụ.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất từ6 thángkinh nghiệmPQA các dự ánCNTT phát triển phần mềm.
Có kiến thức tổng quan về hệ thống CNTT, dịch vụ CNTT.
Hiểu rõ về các mô hình phát triển phần mềm Agile, Scrum, XP, Waterfall: nắm vững các định nghĩa, khái niệm, luồng quy trình thực hiện, cách thức vận dụng vào thực tế.
Có kiến thức cơ bản về các mô hình, tiêu chuẩn chất lượng ISO9001, CMMi là lợi thế.
Có kiến thức cơ bản về kiểm thử phần mềm.
Có kỹ năng kiểm soát, phân tích, đánh giá và quản trị rủi ro.
Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc. Có tư duy logic tốt, có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Ưu tiên các ứng viên đã có chứng chỉnhư ISTQB,PSM, PMP…

Tại Tổng Công Ty Mạng Lưới Viettel Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh; thu nhập từ 170tr/năm.
- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, sáng tạo, cạnh tranh, phát triển, năng động có nhiều cơ hội thăng tiến.
- Được đào tạo, hướng dẫn để nâng cao trình độ chuyên môn.
- Cơ hội học tập, nghiên cứu, làm việc trong nước và các nước trên thế giới.
- Cơ hội tiếp cận với nhiều công nghệ mới.
- Cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổng Công Ty Mạng Lưới Viettel

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tòa nhà Thái Bình, Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

