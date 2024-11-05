Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công Ty TNHH Maruei Vietnam Precision làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Tại Công Ty TNHH Maruei Vietnam Precision
- Bình Dương:
- Số 9 Đại lộ Độc Lập, KCN Việt Nam Singapore, Thuận An, Bình Dương, Thị xã Thuận An
Mô Tả Công Việc Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tiếp nhận và xử lý phản hồi thông tin từ khách hàng.
- Thực hiện đánh giá, quản lý chất lượng đối với nhà cung cấp (Material, Outsourcing).
- Giải quyết các bất thường trong công đoạn.
- Thực hiện những công việc khác dưới sự hướng dẫn của cấp trên.
- Tuổi: ≤ 35 tuổi.
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.
- Có chứng chỉ 1 trong 2 ngôn ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Nhật):
+ Tối thiểu bằng A hoặc chứng chỉ khác tương đương.
+ Tối thiểu chứng chỉ JLPT N5 hoặc chứng chỉ khác tương đương.
- Có kỹ năng giao tiếp, làm báo cáo và thuyết trình trước tập thể.
- Ưu tiên có kinh nghiệm làm các công việc của phòng chất lượng.
Mức lương:
- Mức lương và các chế độ phúc lợi hấp dẫn.
- Cơ hội được đào tạo và thăng tiến cao.
Phụ cấp:
- Các khoản hỗ trợ: trợ cấp đi lại, trợ cấp tiền nhà, tiền thưởng chuyên cần…
- Được công ty đóng toàn bộ tiền BHXH, BHYT, BHTN và Thuế TNCN.
- Phụ cấp thâm niên.
- Du lịch, khám sức khoẻ, lì xì đầu năm, quà Tết, quà Trung Thu…
Ngành nghề: Điện / Điện tử / Điện lạnh, Sản xuất / Vận hành sản xuất, Quản lý chất lượng (QA/QC)
Kinh nghiệm: 0 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Bình Dương
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.
- Có chứng chỉ 1 trong 2 ngôn ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Nhật):
+ Tối thiểu bằng A hoặc chứng chỉ khác tương đương.
+ Tối thiểu chứng chỉ JLPT N5 hoặc chứng chỉ khác tương đương.
- Có kỹ năng giao tiếp, làm báo cáo và thuyết trình trước tập thể.
- Ưu tiên có kinh nghiệm làm các công việc của phòng chất lượng.
Mức lương:
- Mức lương và các chế độ phúc lợi hấp dẫn.
- Cơ hội được đào tạo và thăng tiến cao.
Phụ cấp:
- Các khoản hỗ trợ: trợ cấp đi lại, trợ cấp tiền nhà, tiền thưởng chuyên cần…
- Được công ty đóng toàn bộ tiền BHXH, BHYT, BHTN và Thuế TNCN.
- Phụ cấp thâm niên.
- Du lịch, khám sức khoẻ, lì xì đầu năm, quà Tết, quà Trung Thu…
Tại Công Ty TNHH Maruei Vietnam Precision Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Maruei Vietnam Precision
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI