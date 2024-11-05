Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công Ty TNHH Maruei Vietnam Precision làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Số 9 Đại lộ Độc Lập, KCN Việt Nam Singapore, Thuận An, Bình Dương, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tiếp nhận và xử lý phản hồi thông tin từ khách hàng.

- Thực hiện đánh giá, quản lý chất lượng đối với nhà cung cấp (Material, Outsourcing).

- Giải quyết các bất thường trong công đoạn.

- Thực hiện những công việc khác dưới sự hướng dẫn của cấp trên.

- Tuổi: ≤ 35 tuổi.

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.

- Có chứng chỉ 1 trong 2 ngôn ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Nhật):

+ Tối thiểu bằng A hoặc chứng chỉ khác tương đương.

+ Tối thiểu chứng chỉ JLPT N5 hoặc chứng chỉ khác tương đương.

- Có kỹ năng giao tiếp, làm báo cáo và thuyết trình trước tập thể.

- Ưu tiên có kinh nghiệm làm các công việc của phòng chất lượng.

Mức lương:

- Mức lương và các chế độ phúc lợi hấp dẫn.

- Cơ hội được đào tạo và thăng tiến cao.

Phụ cấp:

- Các khoản hỗ trợ: trợ cấp đi lại, trợ cấp tiền nhà, tiền thưởng chuyên cần…

- Được công ty đóng toàn bộ tiền BHXH, BHYT, BHTN và Thuế TNCN.

- Phụ cấp thâm niên.

- Du lịch, khám sức khoẻ, lì xì đầu năm, quà Tết, quà Trung Thu…

Ngành nghề: Điện / Điện tử / Điện lạnh, Sản xuất / Vận hành sản xuất, Quản lý chất lượng (QA/QC)

Kinh nghiệm: 0 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Bình Dương

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tuổi: ≤ 35 tuổi.

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.

- Có chứng chỉ 1 trong 2 ngôn ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Nhật):

+ Tối thiểu bằng A hoặc chứng chỉ khác tương đương.

+ Tối thiểu chứng chỉ JLPT N5 hoặc chứng chỉ khác tương đương.

- Có kỹ năng giao tiếp, làm báo cáo và thuyết trình trước tập thể.

- Ưu tiên có kinh nghiệm làm các công việc của phòng chất lượng.

Mức lương:

- Mức lương và các chế độ phúc lợi hấp dẫn.

- Cơ hội được đào tạo và thăng tiến cao.

Phụ cấp:

- Các khoản hỗ trợ: trợ cấp đi lại, trợ cấp tiền nhà, tiền thưởng chuyên cần…

- Được công ty đóng toàn bộ tiền BHXH, BHYT, BHTN và Thuế TNCN.

- Phụ cấp thâm niên.

- Du lịch, khám sức khoẻ, lì xì đầu năm, quà Tết, quà Trung Thu…

Tại Công Ty TNHH Maruei Vietnam Precision Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Maruei Vietnam Precision

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin