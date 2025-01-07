Tuyển Chuyên viên tín dụng Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Chuyên viên tín dụng Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Ngày đăng tuyển: 07/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/02/2025
Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company

Chuyên viên tín dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tín dụng Tại Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tín dụng Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dưng kế hoạch và triển khai các kế hoạch kinh doanh của cá nhân
Thực hiện bán hàng theo các chương trình, chiến dịch và định hướng kinh doanh của Khối KHCN/Chi nhánh từng thời kỳ.
Quản lý danh mục khách hàng được phân giao.
Thực hiện chăm sóc khách hàng trước, trong và sau bán và theo các chương trình của Khối KHCN/chi nhánh từng thời kỳ
Đảm bảo việc tư vấn, hướng dẫn, chọn lọc khách hàng chất lượng để nhiều khách hàng được phê duyệt cho vay tín dụng và sử dụng nhiều sản phẩm, thường xuyên, liên tục các dịch vụ của ngân hàng;
Chăm sóc KH trong suốt quá trình sử dụng sản phẩm, dịch vụ của NH - đảm bảo thực hiện đầy đủ các quy định, tiêu chuẩn của ngân hàng nhằm mang lại sự hài lòng cho KH.
Phối hợp với các bên liên quan, đảm bảo tiến độ xử lý yêu cầu của KH;
Giải quyết các khiếu nại, thắc mắc của KH; Quản lý tuân thủ và kiểm soát rủi ro:
Thực hiện tiền thẩm định KH một các cẩn trọng, cập nhật thông tin của KH trên hồ sơ tín dụng đảm bảo chính xác, trung thực; giảm thiểu tối đa rủi ro cho ngân hàng;
Chịu trách nhiệm phối hợp, tương tác với bộ phận thu hồi nợ để xử lý nợ có vấn đề hoặc đưa ra các giải pháp cơ cấu khoản vay khi cần thiết nhằm hỗ trợ khách hàng trong quá trình kinh doanh và kiểm soát được tỷ lệ nợ quá hạn trong giới hạn cho phép.Tuân thủ đúng các Quy định về lãi suất, tỷ giá, phí và các hạn mức theo đúng theo quy định hiện hành của NH.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp: Trình độ Cao đẳng trở lên; Ưu tiên khối ngành Tài chính, Ngân hàng, Kinh doanh, Marketing
Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm trong lĩnh vực ngân hàng và 1 năm tại vị trí tương đương
Giao tiếp tốt; Có khả năng trình bày, diễn đạt một cách rõ ràng, Kỹ năng bán hàng hiệu quả
Nhanh nhẹn, có khả năng thiết lập và giữ mối quan hệ tốt với Khách hàng.
Kỹ năng thẩm định khách hàng

Tại Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương và phúc lợi hấp dẫn:
Mức lương cạnh tranh, phản ánh trực tiếp kỹ năng và kinh nghiệm của ứng viên (chi tiết sẽ được thảo luận trong buổi phỏng vấn).
13 ngày nghỉ phép linh hoạt, bao gồm ngày sinh nhật và các dịp quan trọng khác.
Bảo hiểm đầy đủ theo luật lao động, cùng với ABBANK CARE - chương trình phúc lợi bổ sung đặc biệt dành cho ABBankers.
Lãi suất vay ưu đãi - Quyền lợi đặc biệt dành cho nhân viên ABBANK.
Cơ hội phát triển nghề nghiệp hấp dẫn:
Gia nhập các dự án chuyển đổi quy mô lớn, cộng tác cùng các chuyên gia hàng đầu để áp dụng công nghệ mới nhất trong ngành ngân hàng.
Lộ trình phát triển sự nghiệp rõ ràng, được tạo điều kiện cho cả sự phát triển kỹ thuật và quản lý.
Hỗ trợ đào tạo và chứng chỉ trong lĩnh vực IT, ngân hàng/tài chính.
Môi trường làm việc năng động:
Mô hình làm việc linh hoạt, trẻ trung, khuyến khích đổi mới và sáng tạo.
Văn phòng được trang bị hiện đại, kèm theo các thiết bị tiên tiến nhất dành cho nhân viên.
Tổ chức thường xuyên các hoạt động ngoại khóa (team building, hội thảo, và các sự kiện văn nghệ), tạo điều kiện cho nhân viên gắn kết và phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company

Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 1,2,3 Tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

