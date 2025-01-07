Tuyển Chuyên viên tín dụng Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Xây dưng kế hoạch và triển khai các kế hoạch kinh doanh của cá nhân

Thực hiện bán hàng theo các chương trình, chiến dịch và định hướng kinh doanh của Khối KHCN/Chi nhánh từng thời kỳ.

Quản lý danh mục khách hàng được phân giao.

Thực hiện chăm sóc khách hàng trước, trong và sau bán và theo các chương trình của Khối KHCN/chi nhánh từng thời kỳ

Đảm bảo việc tư vấn, hướng dẫn, chọn lọc khách hàng chất lượng để nhiều khách hàng được phê duyệt cho vay tín dụng và sử dụng nhiều sản phẩm, thường xuyên, liên tục các dịch vụ của ngân hàng;

Chăm sóc KH trong suốt quá trình sử dụng sản phẩm, dịch vụ của NH - đảm bảo thực hiện đầy đủ các quy định, tiêu chuẩn của ngân hàng nhằm mang lại sự hài lòng cho KH.

Phối hợp với các bên liên quan, đảm bảo tiến độ xử lý yêu cầu của KH;

Giải quyết các khiếu nại, thắc mắc của KH; Quản lý tuân thủ và kiểm soát rủi ro:

Thực hiện tiền thẩm định KH một các cẩn trọng, cập nhật thông tin của KH trên hồ sơ tín dụng đảm bảo chính xác, trung thực; giảm thiểu tối đa rủi ro cho ngân hàng;

Chịu trách nhiệm phối hợp, tương tác với bộ phận thu hồi nợ để xử lý nợ có vấn đề hoặc đưa ra các giải pháp cơ cấu khoản vay khi cần thiết nhằm hỗ trợ khách hàng trong quá trình kinh doanh và kiểm soát được tỷ lệ nợ quá hạn trong giới hạn cho phép.Tuân thủ đúng các Quy định về lãi suất, tỷ giá, phí và các hạn mức theo đúng theo quy định hiện hành của NH.

Bằng cấp: Trình độ Cao đẳng trở lên; Ưu tiên khối ngành Tài chính, Ngân hàng, Kinh doanh, Marketing

Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm trong lĩnh vực ngân hàng và 1 năm tại vị trí tương đương

Giao tiếp tốt; Có khả năng trình bày, diễn đạt một cách rõ ràng, Kỹ năng bán hàng hiệu quả

Nhanh nhẹn, có khả năng thiết lập và giữ mối quan hệ tốt với Khách hàng.

Kỹ năng thẩm định khách hàng

Lương và phúc lợi hấp dẫn:

Mức lương cạnh tranh, phản ánh trực tiếp kỹ năng và kinh nghiệm của ứng viên (chi tiết sẽ được thảo luận trong buổi phỏng vấn).

13 ngày nghỉ phép linh hoạt, bao gồm ngày sinh nhật và các dịp quan trọng khác.

Bảo hiểm đầy đủ theo luật lao động, cùng với ABBANK CARE - chương trình phúc lợi bổ sung đặc biệt dành cho ABBankers.

Lãi suất vay ưu đãi - Quyền lợi đặc biệt dành cho nhân viên ABBANK.

Cơ hội phát triển nghề nghiệp hấp dẫn:

Gia nhập các dự án chuyển đổi quy mô lớn, cộng tác cùng các chuyên gia hàng đầu để áp dụng công nghệ mới nhất trong ngành ngân hàng.

Lộ trình phát triển sự nghiệp rõ ràng, được tạo điều kiện cho cả sự phát triển kỹ thuật và quản lý.

Hỗ trợ đào tạo và chứng chỉ trong lĩnh vực IT, ngân hàng/tài chính.

Môi trường làm việc năng động:

Mô hình làm việc linh hoạt, trẻ trung, khuyến khích đổi mới và sáng tạo.

Văn phòng được trang bị hiện đại, kèm theo các thiết bị tiên tiến nhất dành cho nhân viên.

Tổ chức thường xuyên các hoạt động ngoại khóa (team building, hội thảo, và các sự kiện văn nghệ), tạo điều kiện cho nhân viên gắn kết và phát triển.

