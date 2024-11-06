Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN BẦU TRỜI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 98A Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Sales Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng mới thông qua các kênh như: Quảng cáo, Facebook, Website,... (Được đào tạo, hỗ trợ chi phí)

- Nắm bắt nhu cầu của khách hàng, tư vấn, đàm phán, ký hợp đồng với khách hàng, hỗ trợ khách hàng đầu tư hiệu quả trên thị trường bất động sản.

- Duy trì mối quan hệ tốt với các đối tác, khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng theo data có sẵn từ công ty.

- Phối hợp với đội nhóm để thúc đẩy tăng doanh số bán hàng chung và báo cáo các hoạt động theo ngày, tuần, quý.

- Học tập và làm việc không ngừng theo định hướng phát triển của Tập đoàn – hướng giá trị đến khách hàng và nhân sự.

- Thực hiện các công việc liên quan đến lĩnh vực kinh doanh theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Làm Fulltime từ 8:00 – 17:30 thứ 2 đến sáng thứ 7 (Nghỉ trưa 12:00-13:30).

Độ tuổi từ 23 – 35 tuổi

Có ít nhất 1 năm Kinh nghiệm làm Sale Bất Động Sản (có kinh nghiệm làm mảng dự án là 1 lợi thế)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN BẦU TRỜI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Giới tính: NỮ

Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, chuyên nghiệp, hiện đại, văn phòng sang xịn.

Lương cứng: 8-10tr + hoa hồng + thưởng

Hỗ trợ Marketing ứng trước 100%, cam kết doanh số từng dự án

Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, đi du lịch, team building, thưởng lễ tết, sinh nhật, …

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN BẦU TRỜI VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin