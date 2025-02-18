Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TSG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà ATS, 252 Hoàng Quốc Việt, Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện các công việc về tuyển dụng nhân sự: tiếp nhận nhu cầu, lập kế hoạch tuyển dụng, đăng tuyển, lọc hồ sơ, quản lý thông tin ứng viên, trực tiếp phỏng vấn, tổng hợp kết quả phỏng vấn...

- Tham gia xây dựng phát triển branding tuyển dụng. Đề xuất các ý tưởng để truyền thông thương hiệu tuyển dụng.

- Xây dựng, phát triển cơ sở dữ liệu ứng viên.

- Đào tạo hội nhập cho nhân sự mới. Phối hợp, theo dõi đánh giá và hỗ trợ nhân sự mới trong giai đoạn thử việc.

- Đề xuất các giải pháp để triển khai các công cụ tuyển dụng hiệu quả.

- Các vị trí hay tuyển: Nhân viên kinh doanh, nhân viên telesale, nhân viên IT (IT triển khai, IT Helpdesk)...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong công tác tuyển dụng, ưu tiên UV mạnh tuyển Sale (Có khả năng hunt ứng viên)

- Kỹ năng xây dựng mối quan hệ với ứng viên.

- Đam mê trong lĩnh vực tuyển dụng, tìm hiểu về kiến thức mới về nhân sự, ham học hỏi.

- Chăm chỉ, cẩn thận, chủ động và có trách nhiệm trong công việc.

- Có tư duy tích cực, hòa đồng với mọi người.

- Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục

Tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TSG Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 14,000,000 – 18,000,000 triệu/tháng + Thưởng

Chế độ đãi ngộ:

Hoạt động đa dạng:

ĐỊA CHỈ LÀM VIỆC:

THỜI GIAN LÀM VIỆC:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TSG

