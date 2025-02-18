Tuyển Chuyên viên tuyển dụng HỘ KINH DOANH LÊ KHẮC TUẤN QUỲNH VĂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 282 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng

Mục đích công việc

Tuyển dụng đảm bảo đáp ứng đủ nhân sự cho các phòng ban trong công ty.

Xây dựng thương hiệu tuyển dụng của công ty.

2. Nhiệm vụ của công việc

Tiếp nhận thông tin tuyển dụng của các phòng ban trong công ty.

Phối hợp lên kế hoạch tuyển dụng.

Đăng tin tuyển dụng.

Sàng lọc hồ sơ ứng viên, lên lịch phỏng vấn và hẹn ứng viên đến phỏng vấn.

Hẹn lịch ứng viên nhận việc sau phỏng vấn.

Tiếp đón nhân sự nhận việc, chăm sóc/hỗ trợ ứng viên sau khi nhận việc, làm quen công việc.

Báo cáo kết quả hoạt động tuyển dụng định kỳ theo quy định của công ty.

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

Có laptop cá nhân.

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên chuyên ngành Quản trị nhân lực, Kinh tế lao động, Kinh tế hoặc các ngành khác có liên quan.

Ít nhất 06 tháng kinh nghiệm làm tuyển dụng.

Nhanh nhẹn, yêu thích công việc tuyển dụng, sử dụng các công cụ mạng xã hội.

Có trách nhiệm trong công việc; ham học hỏi và đổi mới sáng tạo; có định hướng làm việc lâu dài, gắn bó với công ty.

Tại HỘ KINH DOANH LÊ KHẮC TUẤN QUỲNH VĂN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 7.000.000 – 8.000.000 + Phụ cấp trách nhiệm 500.000 + 100.000 Vé xe + Thưởng tuyển dụng.

Thử việc 1-2 tháng 85% lương.

Đãi ngộ:

Được đóng BHXH theo đúng quy định.

Lương tháng thứ 13, phụ cấp, phúc lợi, thưởng các ngày lễ theo quy định.

Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng và nghiệp vụ của công ty.

Tham gia funny time hàng tuần, liên hoan hàng tháng.

Sinh nhật, hiếu hỷ, ốm đau, hoạt đông vui chơi giải trí, du lịch, teambuilding 2 lần/năm.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và thân thiện.

Vinh danh và khen thưởng cuối năm đối với các cá nhân làm việc xuất sắc trong năm.

Chế ngộ đãi ngộ đặc biệt cho nhân sự gắn bó lâu dài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH LÊ KHẮC TUẤN QUỲNH VĂN

