Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TÂN KHOA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TÂN KHOA
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/03/2025
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TÂN KHOA

Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TÂN KHOA

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Nguyễn Thị Thập, Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

1. Thực hiện nhu cầu tuyển dụng
Dựa trên kế hoạch tuyển dụng của công ty, chịu trách nhiệm tuyển dụng các bạn IDOL giải trí, đảm bảo hoàn thành mục tiêu tuyển dụng.
Hiểu rõ yêu cầu vị trí, xác định tiêu chuẩn tuyển dụng như ngoại hình, tài năng, khả năng biểu đạt của idol.
2. Duy trì và mở rộng kênh tuyển dụng
Sử dụng đa dạng các kênh để đăng tin tuyển dụng (như mạng xã hội, trang web tuyển dụng, sự kiện offline, v.v.).
Phát triển và duy trì nguồn lực tuyển dụng như người giới thiệu idol, công ty quản lý hợp tác, v.v.
Thường xuyên tối ưu hóa các kênh tuyển dụng để nâng cao hiệu quả tuyển dụng.
3. Lọc hồ sơ và phỏng vấn
Lọc hồ sơ của các ứng viên tiềm năng, đánh giá tiềm năng livestream và mức độ phù hợp với công việc.
Tổ chức phỏng vấn, quan sát màn trình diễn tài năng, khả năng giao tiếp và tố chất tổng thể của ứng viên
Ghi lại phản hồi sau phỏng vấn, cung cấp đề xuất cho các phòng ban tuyển dụng.
4. Quản lý quan hệ ứng viên
Duy trì giao tiếp tốt với các streamer tiềm năng, quản lý quan hệ ứng viên, nâng cao trải nghiệm của họ.
Theo dõi tình trạng làm việc của idol mới sau khi nhận việc, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình họ thích nghi.
5.Thống kê và phân tích dữ liệu
Thống kê dữ liệu tuyển dụng hàng ngày (như số lượng ứng tuyển, số lượng tuyển dụng, tỷ lệ gia nhập, v.v.).
Phân tích kết quả tuyển dụng, tìm ra vấn đề và đề xuất các phương án cải thiện.
Báo cáo định kỳ tiến độ tuyển dụng cho cấp trên.
6.Phối hợp với cấp trên và các phòng ban hoàn thành các công việc liên quan.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các ngành Quản trị nhân lực, Kinh tế, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan.
- Ít nhất 1 năm – 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Có kinh nghiệm tuyển dụng Idol , MC, vận hành livestream ... là một lợi thế.
- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt và khả năng xử lý tình huống linh hoạt.
- Có kỹ năng tìm kiếm ứng viên qua nhiều kênh khác nhau, đặc biệt là mạng xã hội và các nền tảng việc làm.
- Sử dụng thành thạo Microsoft Office và các công cụ tuyển dụng trực tuyến.
- Chịu được áp lực công việc và có tinh thần cầu tiến.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TÂN KHOA Thì Được Hưởng Những Gì

-Thu nhập từ 12 - 20 triệu (bao gồm Lương CB (8-12 triệu) + thưởng KPI + phụ cấp + thưởng TD)
- Lương trả đầy đủ, đúng hẹn.
- Môi trường làm việc thân thiện, năng động, chuyên nghiệp.
- Được tham gia các khóa đào tạo từ cơ bản đến nâng cao về kiến thức và các kỹ năng trong công việc chuyên môn.
- Thưởng doanh thu, thưởng cá nhân, sinh nhật, tháng lương 13, các ngày lễ, tết theo quy định và các sự kiện đặc biệt của Công ty...
- Có các chế độ tặng quà như ngày gia đình, tết thiếu nhi, trung thu, ngày 8/3, lễ tết, trợ cấp riêng khi kết hôn, sinh con, gia đình có người ốm....
- Tham gia BHXH
- Nghỉ 12 ngày phép/năm.
- Đi du lịch trong và ngoài nước, du xuân hàng năm, picnic theo quý.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TÂN KHOA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TÂN KHOA

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TÂN KHOA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Phòng 1916, Tòa nhà Charmvit Tower, Số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam và Số nhà 13 N8A Nguyễn Thị Thập, Thanh Xuân, HN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

