Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOÀNG HÀ làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOÀNG HÀ
- Hà Nội: Số 89 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Tiếp nhận yêu cầu tuyển dụng từ các phòng ban, lập kế hoạch tuyển dụng phù hợp.
Đăng tin tuyển dụng trên các kênh (website công ty, mạng xã hội, hội nhóm Facebook, v.v.).
Sàng lọc hồ sơ, phỏng vấn sơ bộ ứng viên và phối hợp với các bộ phận để tổ chức phỏng vấn.
Theo dõi, cập nhật tình trạng tuyển dụng và báo cáo kết quả định kỳ.
Xây dựng và quản lý nguồn dữ liệu ứng viên phục vụ nhu cầu tuyển dụng.
Hỗ trợ các hoạt động xây dựng thương hiệu tuyển dụng.
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
ít nhất 1 năm kinh nghiệm
Kỹ năng giao tiếp, đánh giá ứng viên tốt.
Thành thạo các kênh tuyển dụng như Facebook, website, LinkedIn,...
Chủ động, có trách nhiệm với công việc, chịu được áp lực tuyển dụng.
Sử dụng tốt tin học văn phòng, đặc biệt là Excel, Google Sheet.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOÀNG HÀ Thì Được Hưởng Những Gì
7 - 10 triệu/tháng
Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, đồng nghiệp thân thiện.
Cơ hội phát triển nghề nghiệp, được đào tạo và nâng cao kỹ năng tuyển dụng.
Tham gia BHXH, BHYT, các chế độ phúc lợi theo quy định công ty.
Các hoạt động nội bộ hấp dẫn: Team building, du lịch, sinh nhật, v.v.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOÀNG HÀ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI