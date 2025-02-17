Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẠI AN HƯNG PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Chung cư Bộ Công An, 282 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Tìm kiếm ứng viên theo yêu cầu (từ 22 tuổi đến 30 tuổi)

Liên hệ và đặt lịch phỏng vấn với ứng viên

Các công việc liên quan tới tuyển dụng theo yêu cầu của công ty

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm về tuyển dụng nhân sự là một lợi thế

Tốt nghiệp đại học, cao đẳng có liên quan đến nhân sự

Giao tiếp tốt, có khả năng sắp xếp công việc

Ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm với công việc

Năng động, nhiệt tình, gắn bó công việc lâu dài

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẠI AN HƯNG PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10.000.000VNĐ/tháng (Lương cứng + Thưởng + Hoa hồng tuyển dụng)

Không yêu cầu kinh nghiệm, chấp nhận sinh viên mới ra trường, sinh viên chờ bằng.

Có hỗ trợ dấu + chữ kí xác nhận thực tập cho các bạn sinh viên.

Tham gia du lịch định kì theo tháng/quý/năm do công ty tổ chức.

Xét thăng tiến công việc định kì

Môi trường làm việc năng động, thoải mái

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẠI AN HƯNG PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin