Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẠI AN HƯNG PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẠI AN HƯNG PHÁT
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Chung cư Bộ Công An, 282 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Tìm kiếm ứng viên theo yêu cầu (từ 22 tuổi đến 30 tuổi)
Liên hệ và đặt lịch phỏng vấn với ứng viên
Các công việc liên quan tới tuyển dụng theo yêu cầu của công ty
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm về tuyển dụng nhân sự là một lợi thế
Tốt nghiệp đại học, cao đẳng có liên quan đến nhân sự
Giao tiếp tốt, có khả năng sắp xếp công việc
Ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm với công việc
Năng động, nhiệt tình, gắn bó công việc lâu dài
Tốt nghiệp đại học, cao đẳng có liên quan đến nhân sự
Giao tiếp tốt, có khả năng sắp xếp công việc
Ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm với công việc
Năng động, nhiệt tình, gắn bó công việc lâu dài
Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẠI AN HƯNG PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 10.000.000VNĐ/tháng (Lương cứng + Thưởng + Hoa hồng tuyển dụng)
Không yêu cầu kinh nghiệm, chấp nhận sinh viên mới ra trường, sinh viên chờ bằng.
Có hỗ trợ dấu + chữ kí xác nhận thực tập cho các bạn sinh viên.
Tham gia du lịch định kì theo tháng/quý/năm do công ty tổ chức.
Xét thăng tiến công việc định kì
Môi trường làm việc năng động, thoải mái
Không yêu cầu kinh nghiệm, chấp nhận sinh viên mới ra trường, sinh viên chờ bằng.
Có hỗ trợ dấu + chữ kí xác nhận thực tập cho các bạn sinh viên.
Tham gia du lịch định kì theo tháng/quý/năm do công ty tổ chức.
Xét thăng tiến công việc định kì
Môi trường làm việc năng động, thoải mái
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẠI AN HƯNG PHÁT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI