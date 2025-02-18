Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty TNHH Vận tải và Dịch vụ Vinafco làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Công Ty TNHH Vận tải và Dịch vụ Vinafco
- Hà Nội: Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Thỏa thuận
Xác định và lập kế hoạch nhu cầu nhân sự tuyển mới và bổ sung hàng năm.
Xây dựng cơ sở dữ liệu ứng viên đáp ứng đúng yêu cầu chất lượng đặt ra của công ty.
Xây dựng thương hiệu tuyển dụng Vinafco mạnh và truyền thông ra bên ngoài thị trường lao động, cũng như trong nội bộ công ty.
Tuyển mộ và sàng lọc ứng viên theo yêu cầu vị trí tuyển
Lên lịch và tổ chức phỏng vấn ứng viên
Tập hợp và thông báo kết quả sau phỏng vấn đối với các bên liên quan và ứng viên.
Thực hiện các thủ tục thử việc và chuẩn bị điều kiện làm việc cho ứng viên được tuyển dụng.
XÂY DỰNG QUY TRÌNH, QUY ĐỊNH, CHÍNH SÁCH TUYỂN DỤNG
Rà soát, cập nhật, chỉnh sửa và bổ sung các quy trình, quy định tuyển dụng định kỳ 6 tháng/lần
Đề xuất các chính sách có hiệu quả, tác động tốt đến hoạt Tuyển dụng và đào tạo của công ty.
CÁC NHIỆM VỤ HÀNH CHÍNH KHÁC
Theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tuyển dụng, ưu tiên trong ngành logistics
Có kiến thức về quản trị nhân sự, kỹ năng phỏng vấn, kỹ năng tìm kiếm thông tin, kỹ năng tìm kiếm và xây dựng mạng lưới ứng viên.
Có kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, sử dụng phần mềm tin học văn phòng.
Tại Công Ty TNHH Vận tải và Dịch vụ Vinafco Thì Được Hưởng Những Gì
Được đóng bảo hiểm theo đúng quy định của luật lao động
Được mua bảo hiểm sức khỏe, công ty chi trả 100% mức phí
Khám sức khỏe định kỳ hằng năm
Có xe đưa đón CBNV ở xa
Trang bị laptop phục vụ công việc
Thưởng Lễ Tết, thưởng cuối năm theo tình hình kết quả kinh doanh Công ty
Được tham gia và đóng góp vào các hoạt động văn hóa, tập thể
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Vận tải và Dịch vụ Vinafco
