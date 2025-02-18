Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty TNHH Vận tải và Dịch vụ Vinafco làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Thỏa thuận

Xác định và lập kế hoạch nhu cầu nhân sự tuyển mới và bổ sung hàng năm.

Xây dựng cơ sở dữ liệu ứng viên đáp ứng đúng yêu cầu chất lượng đặt ra của công ty.

Xây dựng thương hiệu tuyển dụng Vinafco mạnh và truyền thông ra bên ngoài thị trường lao động, cũng như trong nội bộ công ty.

Tuyển mộ và sàng lọc ứng viên theo yêu cầu vị trí tuyển

Lên lịch và tổ chức phỏng vấn ứng viên

Tập hợp và thông báo kết quả sau phỏng vấn đối với các bên liên quan và ứng viên.

Thực hiện các thủ tục thử việc và chuẩn bị điều kiện làm việc cho ứng viên được tuyển dụng.

XÂY DỰNG QUY TRÌNH, QUY ĐỊNH, CHÍNH SÁCH TUYỂN DỤNG

Rà soát, cập nhật, chỉnh sửa và bổ sung các quy trình, quy định tuyển dụng định kỳ 6 tháng/lần

Đề xuất các chính sách có hiệu quả, tác động tốt đến hoạt Tuyển dụng và đào tạo của công ty.

CÁC NHIỆM VỤ HÀNH CHÍNH KHÁC

Theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành quản trị nhân sự, kinh tế lao động

Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tuyển dụng, ưu tiên trong ngành logistics

Có kiến thức về quản trị nhân sự, kỹ năng phỏng vấn, kỹ năng tìm kiếm thông tin, kỹ năng tìm kiếm và xây dựng mạng lưới ứng viên.

Có kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, sử dụng phần mềm tin học văn phòng.

Tại Công Ty TNHH Vận tải và Dịch vụ Vinafco Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn theo thỏa thuận

Được đóng bảo hiểm theo đúng quy định của luật lao động

Được mua bảo hiểm sức khỏe, công ty chi trả 100% mức phí

Khám sức khỏe định kỳ hằng năm

Có xe đưa đón CBNV ở xa

Trang bị laptop phục vụ công việc

Thưởng Lễ Tết, thưởng cuối năm theo tình hình kết quả kinh doanh Công ty

Được tham gia và đóng góp vào các hoạt động văn hóa, tập thể

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Vận tải và Dịch vụ Vinafco

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin