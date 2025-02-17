Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam - LPBank Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng kế hoạch tuyển dụng theo định kỳ cho các đơn vị.

Tiếp nhận và xử lý các đề xuất tuyển dụng của các đơn vị.

Trực tiếp thực hiện các bước trong quá trình tuyển dụng: đăng tuyển, thu hồ sơ, sơ loại, tổ chức thi nghiệp vụ, phỏng vấn, soạn tờ trình tiếp nhận,...

Phối hợp với các đơn vị liên quan để xây dựng, triển khai các chương trình, tài liệu tuyển dụng: bộ câu hỏi tuyển dụng, tiêu chí đánh giá,...

Triển khai lưu trữ, quản trị các tài liệu, hồ sơ, văn bản có liên quan tới công tác tuyển dụng.

Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học Chính quy trở lên (không bao gồm Liên thông, Tại chức) Khối ngành Kinh tế, Luật, Hành chính - Nhân sự, Quản trị nhân lực

Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm công tác nhân sự tại các Ngân hàng; Hoặc 02 năm kinh nghiệm làm công tác tuyển dụng tại các tổ chức tài chính, doanh nghiệp có quy mô lớn;

Có thể chịu được áp lực công việc, sẵn sàng đi công tác.

Không nói ngọng, nói lắp, giọng địa phương.

Có kỹ năng phỏng vấn, đánh giá ứng viên.

Tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam - LPBank Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

1/ Chế độ đãi ngộ hấp dẫn, xứng tầm

- Lương hàng tháng và các chế độ phụ cấp cạnh tranh trên thị trường

- Thưởng cuối năm hấp dẫn theo đánh giá hiệu quả công việc

- Thưởng sinh nhật, Lễ/Tết,Chế độ thăm hỏi ốm đau...

- Chăm sóc sức khoẻ toàn diện: Khám sức khoẻ hàng năm, gói bảo hiểm độc quyền dảnh riêng cho LPBanker

- Các hoạt động teambuilding, nhiều chương trình văn hóa - thể thao gắn kết nội bộ

2/ Môi trường làm việc hiện đại, tiên phong đổi mới sáng tạo

- Không gian làm việc trẻ trung, hiện đại, đề cao sự sáng tạo

- Làm việc với tinh thần tự chủ, linh hoạt và tiên phong

3/ Đào tạo

- Các chương trình đào tạo, phát triển năng lực chuyên môn đa dạng cho cán bộ nhân viên và các cấp quản lý

- Cơ hội học hỏi và giao lưu với các đồng nghiệp xuất sắc và các chuyên gia đầu ngành

4/ Các chế độ khác như chế độ nghỉ phép, đồng phục,...

Cách Thức Ứng Tuyển

