Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG- TIN HỌC làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Chuyên viên tuyển dụng

- Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng, xây dựng phương án tuyển dụng.

- Đăng tuyển, tìm kiếm, phỏng vấn và lựa chọn ứng viên

- Thực hiện các hoạt động hội nhập nhân viên mới

- Tham gia xây dựng nguồn ứng viên

- Tham gia các hoạt động truyền thông, xây dựng thương hiệu tuyển dụng

- Quản lý, cập nhật dữ liệu ứng viên

- Tham gia các dự án/ hoạt động nhân sự: đào tạo, văn hóa, phát triển tổ chức….

Yêu Cầu Công Việc

1. Kiến thức, kinh nghiệm:

- Tốt nghiệp đại học ngành quản trị nhân lực hoặc các ngành liên quan

- Kinh nghiệm từ 3 năm trở lên ở vị trí tương tự

- Có hiểu biết về thị trường lao động, xu hướng tuyển dụng

2. Kỹ năng

- Giao tiếp tốt

- Kỹ năng phỏng vấn, đánh giá ứng viên

- Kỹ năng tạo nguồn, thành thạo trong sử dụng các kênh tuyển dụng

- Kỹ năng phân tích và tổng hợp thông tin

3. Phẩm chất:

- Tư duy tích cực

- Cầu thị, ham học hỏi

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG- TIN HỌC Thì Được Hưởng Những Gì

- Đồng nghiệp "bơm dolping" đồ ăn, chém gió "cà khịa" vào happy hour, ...

- Nhân viên được "bật" Sếp mà vẫn vui (dân chủ, cởi mở)

- Ghi nhận thành tích với các chế độ thưởng phong phú: thưởng cuối năm, thưởng nóng, thưởng dự án, thưởng Star of the month, thưởng cá nhân xuất sắc theo các giá trị văn hóa của COMIT.

- Được tham gia và hiểu được bài toán kinh doanh để cung cấp dịch vụ nhân sự tốt nhất

- Tham gia các hoạt động teambuilding, sự kiện năm siêu vui và "lầy lội": phượt, leo núi, nghỉ mát, hội nghị Diên Hồng, sinh nhật công ty, sport day, online teambuilding (Hack COMIT's Tours, Happy Virus...)

- Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 (nghỉ thứ 7, CN). Có tới 9 ngày nghỉ mỗi tháng để tận hưởng sở thích cá nhân và dành thời gian cho bạn bè, người yêu, gia đình (gồm 1 ngày nghỉ phép)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG- TIN HỌC

