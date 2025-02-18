Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG- TIN HỌC làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG- TIN HỌC
Mức lương
Đến 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Đến 20 Triệu
- Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng, xây dựng phương án tuyển dụng.
- Đăng tuyển, tìm kiếm, phỏng vấn và lựa chọn ứng viên
- Thực hiện các hoạt động hội nhập nhân viên mới
- Tham gia xây dựng nguồn ứng viên
- Tham gia các hoạt động truyền thông, xây dựng thương hiệu tuyển dụng
- Quản lý, cập nhật dữ liệu ứng viên
- Tham gia các dự án/ hoạt động nhân sự: đào tạo, văn hóa, phát triển tổ chức….
Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1. Kiến thức, kinh nghiệm:
- Tốt nghiệp đại học ngành quản trị nhân lực hoặc các ngành liên quan
- Kinh nghiệm từ 3 năm trở lên ở vị trí tương tự
- Có hiểu biết về thị trường lao động, xu hướng tuyển dụng
2. Kỹ năng
- Giao tiếp tốt
- Kỹ năng phỏng vấn, đánh giá ứng viên
- Kỹ năng tạo nguồn, thành thạo trong sử dụng các kênh tuyển dụng
- Kỹ năng phân tích và tổng hợp thông tin
3. Phẩm chất:
- Tư duy tích cực
- Cầu thị, ham học hỏi
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG- TIN HỌC Thì Được Hưởng Những Gì
- Đồng nghiệp "bơm dolping" đồ ăn, chém gió "cà khịa" vào happy hour, ...
- Nhân viên được "bật" Sếp mà vẫn vui (dân chủ, cởi mở)
- Ghi nhận thành tích với các chế độ thưởng phong phú: thưởng cuối năm, thưởng nóng, thưởng dự án, thưởng Star of the month, thưởng cá nhân xuất sắc theo các giá trị văn hóa của COMIT.
- Được tham gia và hiểu được bài toán kinh doanh để cung cấp dịch vụ nhân sự tốt nhất
- Tham gia các hoạt động teambuilding, sự kiện năm siêu vui và "lầy lội": phượt, leo núi, nghỉ mát, hội nghị Diên Hồng, sinh nhật công ty, sport day, online teambuilding (Hack COMIT's Tours, Happy Virus...)
- Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 (nghỉ thứ 7, CN). Có tới 9 ngày nghỉ mỗi tháng để tận hưởng sở thích cá nhân và dành thời gian cho bạn bè, người yêu, gia đình (gồm 1 ngày nghỉ phép)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG- TIN HỌC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
