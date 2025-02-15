Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: La Khê, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Tập trung vào tuyển dụng nhân sự cho công ty,

Phỏng vấn và sắp xếp lịch phỏng vấn

Một số công việc khác theo chỉ đạo trực tiếp từ cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên có kinh nghiệm, ưu tiên đi làm ngay

KPI tuyển dụng như sau:

- Đối tượng tuyển dụng: Nhân viên tuyển sinh du học Châu Âu - Đài - Hàn

- Số lượng yêu cầu:

+ Tháng đầu tiên, tối thiểu 3 hồ sơ/tháng

+ Từ tháng thứ 2, tối thiểu trở đi: 4 hồ sơ/tháng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 9tr + thưởng+ phụ cấp

Thử việc 2 tháng x 85% LCB

Đầy đủ quyền lợi BHXH, thưởng , nghỉ lễ Tết , du lịch liên hoan teambuilding

Thưởng KPI:

- Thưởng 1 triệu/ 1 hồ sơ trúng tuyển đi làm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin