Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC HÀ NỘI
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: La Khê, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Tập trung vào tuyển dụng nhân sự cho công ty,
Phỏng vấn và sắp xếp lịch phỏng vấn
Một số công việc khác theo chỉ đạo trực tiếp từ cấp trên.
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ứng viên có kinh nghiệm, ưu tiên đi làm ngay
KPI tuyển dụng như sau:
- Đối tượng tuyển dụng: Nhân viên tuyển sinh du học Châu Âu - Đài - Hàn
- Số lượng yêu cầu:
+ Tháng đầu tiên, tối thiểu 3 hồ sơ/tháng
+ Từ tháng thứ 2, tối thiểu trở đi: 4 hồ sơ/tháng
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng 9tr + thưởng+ phụ cấp
Thử việc 2 tháng x 85% LCB
Đầy đủ quyền lợi BHXH, thưởng , nghỉ lễ Tết , du lịch liên hoan teambuilding
Thưởng KPI:
- Thưởng 1 triệu/ 1 hồ sơ trúng tuyển đi làm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC HÀ NỘI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
