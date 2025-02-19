Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HỌC VIỆN ANH NGỮ VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, HCM, Tân Phú, Huyện Tân Phú

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Nhận CV của ứng viên, đánh giá, sàng lọc và chọn ra ứng viên phù hợp để mời phỏng vấn.

Tiếp nhận và trao đổi với cấp trên hoặc các bên liên quan để thống nhất tiêu chí tuyển dụng.

Chuẩn bị cho vòng phỏng vấn (Nếu cần thiết sẽ tham gia vào việc phỏng vấn).

Thực hiện các công việc cần thiết để duy trì và cải tiến quy trình tuyển dụng.

Xây dựng và quản lý bộ câu hỏi tuyển dụng cho từng vị trí công việc khác nhau.

Duy trì và phát triển cơ sở dữ liệu ứng viên tiềm năng.

Lập báo cáo về kế hoạch và chiến lược tuyển dụng.

Các công việc khác theo phân công từ cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng các chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực/ Quản trị kinh

doanh/ Luật và các ngành liên quan.

- Có từ 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương (Có kinh nghiệm C&B là một lợi thế).

- Nắm được công việc của C&B là một điểm cộng

- Chủ động, ham học hỏi và tinh thần trách nhiệm cao.

- Thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel, Powerpoint.

- Tiếng Anh tốt là lợi thế.

- Có laptop cá nhân.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HỌC VIỆN ANH NGỮ VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10-15tr

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HỌC VIỆN ANH NGỮ VIỆT NAM

