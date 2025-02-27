Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Tập Đoàn Himalaya Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 35 Triệu

• Lập Ngân sách tuyển dụng tháng, quý, năm.

• Quản lý, kiểm soát Ngân sách tuyển dụng đã được Ban lãnh đạo phê duyệt.

• Lập kế hoạch tuyển dụng trong ngắn hạn và dài hạn. Đảm bảo tuyển đúng và tuyển đủ.

• Kiểm soát các kênh, hình ảnh tuyển dụng.

• Tham gia, hỗ trợ công tác phỏng vấn tuyển dụng theo cấp bậc nhân sự theo quy định của công ty.

• Đề xuất, xây dựng kế hoạch nâng cao thương hiệu tuyển dụng.

• Hợp tác với các đối tác trong việc quản lý thương hiệu Nhà tuyển dụng trên tất cả các nền tảng truyền thông xã hội.

• Cập nhật và điều chỉnh, hoàn thiện Quy chế, Quy định, Quy trình thu hút nhân tài theo yêu cầu thực tế của công việc.

• Phân tích và báo cáo định kỳ hoặc phát sinh các công tác thu hút nhân tài. Tham mưu, đề xuất các phương án xử lý cho ban quản lý.

• Xây dựng nguồn, ngân hàng dữ liệu ứng viên để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của Khối/Ban chức năng/Đơn vị thành viên.

• Đào tạo hội nhập nhân sự mới gia nhập