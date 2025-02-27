Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Tập Đoàn Himalaya Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 35 Triệu

Tập Đoàn Himalaya Group
Ngày đăng tuyển: 27/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2025
Tập Đoàn Himalaya Group

Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Tập Đoàn Himalaya Group

Mức lương
30 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà VTC

- 18 Tam Chinh – Hoàng Mai – Hà Nội

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 30 - 35 Triệu

• Lập Ngân sách tuyển dụng tháng, quý, năm.
• Quản lý, kiểm soát Ngân sách tuyển dụng đã được Ban lãnh đạo phê duyệt.
• Lập kế hoạch tuyển dụng trong ngắn hạn và dài hạn. Đảm bảo tuyển đúng và tuyển đủ.
• Kiểm soát các kênh, hình ảnh tuyển dụng.
• Tham gia, hỗ trợ công tác phỏng vấn tuyển dụng theo cấp bậc nhân sự theo quy định của công ty.
• Đề xuất, xây dựng kế hoạch nâng cao thương hiệu tuyển dụng.
• Hợp tác với các đối tác trong việc quản lý thương hiệu Nhà tuyển dụng trên tất cả các nền tảng truyền thông xã hội.
• Cập nhật và điều chỉnh, hoàn thiện Quy chế, Quy định, Quy trình thu hút nhân tài theo yêu cầu thực tế của công việc.
• Phân tích và báo cáo định kỳ hoặc phát sinh các công tác thu hút nhân tài. Tham mưu, đề xuất các phương án xử lý cho ban quản lý.
• Xây dựng nguồn, ngân hàng dữ liệu ứng viên để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của Khối/Ban chức năng/Đơn vị thành viên.
• Đào tạo hội nhập nhân sự mới gia nhập

Với Mức Lương 30 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Tập Đoàn Himalaya Group Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng
Lương cơ bản + thưởng quý, thưởng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập Đoàn Himalaya Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Tập Đoàn Himalaya Group

Tập Đoàn Himalaya Group

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tòa nhà VTC- 18 Tam Chinh – Hoàng Mai – Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

