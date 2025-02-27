Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Tập Đoàn Himalaya Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 35 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Tập Đoàn Himalaya Group
- Hà Nội: Tòa nhà VTC
- 18 Tam Chinh – Hoàng Mai – Hà Nội
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 30 - 35 Triệu
• Lập Ngân sách tuyển dụng tháng, quý, năm.
• Quản lý, kiểm soát Ngân sách tuyển dụng đã được Ban lãnh đạo phê duyệt.
• Lập kế hoạch tuyển dụng trong ngắn hạn và dài hạn. Đảm bảo tuyển đúng và tuyển đủ.
• Kiểm soát các kênh, hình ảnh tuyển dụng.
• Tham gia, hỗ trợ công tác phỏng vấn tuyển dụng theo cấp bậc nhân sự theo quy định của công ty.
• Đề xuất, xây dựng kế hoạch nâng cao thương hiệu tuyển dụng.
• Hợp tác với các đối tác trong việc quản lý thương hiệu Nhà tuyển dụng trên tất cả các nền tảng truyền thông xã hội.
• Cập nhật và điều chỉnh, hoàn thiện Quy chế, Quy định, Quy trình thu hút nhân tài theo yêu cầu thực tế của công việc.
• Phân tích và báo cáo định kỳ hoặc phát sinh các công tác thu hút nhân tài. Tham mưu, đề xuất các phương án xử lý cho ban quản lý.
• Xây dựng nguồn, ngân hàng dữ liệu ứng viên để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của Khối/Ban chức năng/Đơn vị thành viên.
• Đào tạo hội nhập nhân sự mới gia nhập
Với Mức Lương 30 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Tập Đoàn Himalaya Group Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản + thưởng quý, thưởng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập Đoàn Himalaya Group
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
