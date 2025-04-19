Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN GENTA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GENTA VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 19/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/05/2025
Chuyên viên tuyển dụng

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 116 Hà Kế Tấn, P.Phương Liệt, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Lập kế hoạch tuyển dụng căn cứ vào nhu cầu tuyển dụng của các Phòng/Ban
Điều chỉnh hệ thống mô tả công việc
Triển khai phương án tuyển dụng
Tổ chức, phân công công việc cho nhân sự nhóm. Triển khai, giám sát quá trình tuyển dụng đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng, đạt KPI
Cập nhật, điều chỉnh, tối ưu hóa quy trình tuyển dụng, nâng cao trải nghiệm ứng viên.
Phát triển các kênh tuyển dụng, mở rộng nguồn ứng viên tiềm năng. Tham gia trực tiếp công tác tuyển dụng ứng viên trên các kênh
Lập báo cáo tuyển dụng
Đào tạo hội nhập, tổ chức đào tạo chuyên môn
Các công việc khác theo yêu cầu từ Trưởng Bộ phận và Ban Giám đốc

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi từ 1996 đến 2000
Có kinh nghiệm tổi thiểu 02 năm trong mảng tuyển dụng;
Kỹ năng triển khai tuyển dụng, tổ chức, quản lý nhóm, lập kế hoạch và điều phối công việc tốt
Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, đào tạo đội ngũ, báo cáo công việc
Am hiểu về thị trường lao động, xu hướng tuyển dụng và đào tạo.
Quyết liệt, hướng về mục tiêu, có tư duy đo lường và cải tiến liên tục.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GENTA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 12.000.000 - 18.000.000 VNĐ
Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
Thưởng tháng lương thứ 13.
Thưởng Lễ, Tết theo quy định của công ty.
Các chế độ khác như sinh nhật, hiếu hỉ, ốm đau...
Đào tạo thường xuyên bổ sung kiến thức và kỹ năng làm việc
Môi trường làm việc gen z, trẻ trung, năng động và hợp tác.
Teambuilding hằng năm & các sự kiện nội bộ gắn kết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GENTA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GENTA VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 116, phố Hà Kế Tấn, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội

