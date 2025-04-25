Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu

Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LINK VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 25/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/05/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LINK VIỆT NAM

Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LINK VIỆT NAM

Mức lương
9 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 373 Vũ Tông Phan, Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

Xây dựng và triển khai kế hoạch tuyển dụng phù hợp với chiến lược kinh doanh của công ty.
Đăng tin tuyển dụng trên các kênh online và offline, quản lý hồ sơ ứng viên.
Sàng lọc hồ sơ, phỏng vấn và đánh giá ứng viên.
Thực hiện các bài kiểm tra năng lực, đánh giá tính cách và kỹ năng của ứng viên.
Lập báo cáo tuyển dụng định kỳ, theo dõi hiệu quả tuyển dụng.
Hỗ trợ các bộ phận khác trong công tác quản lý nhân sự.
Tham gia xây dựng và cải tiến quy trình tuyển dụng.
Đàm phán mức lương và các điều khoản hợp đồng lao động với ứng viên.
Quản lý ngân sách tuyển dụng và các nguồn lực liên quan.
Cập nhật thông tin thị trường lao động và xu hướng tuyển dụng.

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tuyển dụng.
Hiểu biết về các phương pháp tuyển dụng hiện đại.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.
Kỹ năng tổ chức, quản lý thời gian và làm việc độc lập.
Khả năng phân tích và đánh giá năng lực ứng viên.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Kỹ năng sử dụng các công cụ tìm kiếm và quản lý ứng viên online.
Có kinh nghiệm làm việc trong môi trường xuất nhập khẩu là một lợi thế.
Am hiểu về luật lao động và các quy định liên quan đến tuyển dụng.
Trung thực, năng động, nhiệt tình và có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LINK VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.
Thỏa thuận: 9 - 13tr + thưởng + phụ cấp
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Thưởng các ngày lễ, tết và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LINK VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LINK VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LINK VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 373 VŨ TÔNG PHAN, THANH XUÂN HÀ NỘI

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

