Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu

Mức lương 9 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 373 Vũ Tông Phan, Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc

Xây dựng và triển khai kế hoạch tuyển dụng phù hợp với chiến lược kinh doanh của công ty.

Đăng tin tuyển dụng trên các kênh online và offline, quản lý hồ sơ ứng viên.

Sàng lọc hồ sơ, phỏng vấn và đánh giá ứng viên.

Thực hiện các bài kiểm tra năng lực, đánh giá tính cách và kỹ năng của ứng viên.

Lập báo cáo tuyển dụng định kỳ, theo dõi hiệu quả tuyển dụng.

Hỗ trợ các bộ phận khác trong công tác quản lý nhân sự.

Tham gia xây dựng và cải tiến quy trình tuyển dụng.

Đàm phán mức lương và các điều khoản hợp đồng lao động với ứng viên.

Quản lý ngân sách tuyển dụng và các nguồn lực liên quan.

Cập nhật thông tin thị trường lao động và xu hướng tuyển dụng.

Yêu Cầu Công Việc

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tuyển dụng.

Hiểu biết về các phương pháp tuyển dụng hiện đại.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

Kỹ năng tổ chức, quản lý thời gian và làm việc độc lập.

Khả năng phân tích và đánh giá năng lực ứng viên.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Kỹ năng sử dụng các công cụ tìm kiếm và quản lý ứng viên online.

Có kinh nghiệm làm việc trong môi trường xuất nhập khẩu là một lợi thế.

Am hiểu về luật lao động và các quy định liên quan đến tuyển dụng.

Trung thực, năng động, nhiệt tình và có trách nhiệm trong công việc.

Quyền Lợi

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.

Thỏa thuận: 9 - 13tr + thưởng + phụ cấp

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng các ngày lễ, tết và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển

