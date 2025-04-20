Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Công Nghệ và Truyền Thông VTC Netviet làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 12, tháp B, Tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng (Ngã tư Phạm Hùng, Mễ Trì, Dương Đình Nghệ), Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Tiếp nhận nhu cầu tuyển dụng từ cấp quản lý; lập kế hoạch tuyển dụng định kỳ quý/tháng

Triển khai tuyển dụng đảm bảo theo đúng quy trình, hoàn thành chỉ tiêu và chất lượng được giao

Tìm kiếm và đề xuất các kênh tuyển dụng hiệu quả nhằm thu hút ứng viên tiềm năng

Thực hiện và quản lý nội dung (bài viết, hình ảnh, clip,...) đăng tuyển trên đa kênh: facebook, mạng xã hội, website,...

Phân tích hồ sơ, sàng lọc ứng viên, tham gia phỏng vấn, thực hiện offer và onboarding

Quản lý dữ liệu; tham gia xây dựng, cải tiến quy trình, biểu mẫu liên quan đến tuyển dụng

Lập và gửi các báo cáo định kỳ liên quan công tác tuyển dụng

Phối hợp tổ chức các hoạt động gắn kết nội bộ, văn hóa doanh nghiệp (sinh nhật, team building, 8/3, 20/10, sự kiện thể thao, sự kiện TCT triển khai,...)

Các công việc khác theo phân công từ cấp trên trực tiếp.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Quản trị nhân lực, Kinh tế, Luật,...

Kinh nghiệm tối thiểu 1 năm vị trí tương đương, ưu tiên trong mảng giáo dục, công nghệ, truyền thông

Am hiểu quy trình tuyển dụng, thị trường lao động, kỹ thuật phỏng vấn.

Kỹ năng giao tiếp – thuyết phục tốt, tư duy phân tích – chọn lọc ứng viên.

Sử dụng tốt các kênh đăng tuyển, công cụ tìm kiếm ứng viên; hiểu biết về các phần mềm HRM

Khả năng xây dựng Employer Branding và làm truyền thông nội bộ cơ bản

Sử dụng thành thạo các công cụ tin học văn phòng.

Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ và Truyền Thông VTC Netviet Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc từ 8h30 - 17h30, thứ 2 - thứ 6

Thu nhập 9-12 triệu/tháng

Phụ cấp ăn trưa (CBNV chính thức): 35k/ngày

Được cấp trang thiết bị làm việc: máy tính, VPP,...

Đóng bảo hiểm ngay khi ký HĐLĐ, nghỉ phép theo đúng quy định

Được tham gia miễn phí các khóa học về AI, Marketing, Kinh doanh, Nhân sự,...

Đãi ngộ khác: Phụ cấp Gửi xe, thưởng lễ tết, khám sức khỏe, thưởng tháng 13,…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ và Truyền Thông VTC Netviet

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin