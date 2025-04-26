Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDICARE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 58/61 Phạm Tuấn Tài, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng và triển khai chiến lược tuyển dụng hiệu quả, đáp ứng nhu cầu nhân sự của công ty.

Phân tích nhu cầu tuyển dụng, xây dựng kế hoạch tuyển dụng chi tiết, bao gồm ngân sách, thời gian và nguồn tuyển dụng.

Đăng tin tuyển dụng trên các kênh online và offline phù hợp.

Sàng lọc hồ sơ, phỏng vấn và đánh giá ứng viên.

Thực hiện các bài kiểm tra năng lực và đánh giá tính cách ứng viên.

Lập kế hoạch và tổ chức các buổi phỏng vấn.

Đàm phán mức lương và các điều khoản hợp đồng lao động với ứng viên.

Quản lý hồ sơ ứng viên và cập nhật thông tin tuyển dụng.

Báo cáo kết quả tuyển dụng định kỳ cho cấp trên.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với các trường đại học, cao đẳng và các tổ chức tuyển dụng.

Đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện hiệu quả tuyển dụng.

Tham gia vào các hoạt động xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng của công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị nhân lực, Tâm lý học hoặc các chuyên ngành liên quan.

Ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tuyển dụng, đặc biệt là trong ngành Dược phẩm/Y tế/Công nghệ sinh học là một lợi thế.

Hiểu biết sâu rộng về các phương pháp tuyển dụng hiện đại.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

Kỹ năng tổ chức, quản lý thời gian và làm việc độc lập.

Khả năng phân tích, đánh giá và ra quyết định chính xác.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Có khả năng sử dụng các phần mềm quản lý ứng viên (Applicant Tracking System - ATS).

Khả năng làm việc nhóm và chịu được áp lực công việc cao.

Trung thực, năng động, sáng tạo và có trách nhiệm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDICARE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và hấp dẫn.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng các ngày lễ, tết và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Cơ hội được làm việc trong một môi trường năng động và chuyên nghiệp, đóng góp vào sự phát triển của ngành Dược phẩm/Y tế/Công nghệ sinh học.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDICARE

