Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐỒ GIA DỤNG SUNHOUSE làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐỒ GIA DỤNG SUNHOUSE
Ngày đăng tuyển: 26/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/05/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐỒ GIA DỤNG SUNHOUSE

Chuyên viên tuyển dụng

Mức lương
13 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Nhà máy Sunhouse km21

- km22, Ngọc Liệp, Quốc Oai, Huyện Quốc Oai

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

Lập kế hoạch tuyển dụng lao động phổ thông theo nhu cầu thực tế từ các phòng ban, bộ phận
Đăng tuyển, tạo nguồn và tìm hồ sơ ứng viên.
Liên hệ, phối hợp với các đối tác cung ứng lao động, chính quyền địa phương, các trường nghề, trung tâm giới thiệu việc làm.
Sàng lọc hồ sơ, trực tiếp tổ chức phỏng vấn
Tiếp nhận nhân sự mới và hoàn thành các thủ tục tiếp nhận
Tổng hợp, báo cáo công tác tuyển dụng định kỳ tháng, năm, phân tích đánh giá chất lượng, tình hình công tác tuyển dụng, đề xuất giải pháp cải tiến.
Xây dựng quy trình, quy định, mẫu biểu tuyển dụng.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của CBQL

Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm tuyển dụng lao động phổ thông
Có khả năng đi công tác tỉnh xa, dài ngày
Có bằng lái xe ô tô

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐỒ GIA DỤNG SUNHOUSE Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐỒ GIA DỤNG SUNHOUSE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐỒ GIA DỤNG SUNHOUSE

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐỒ GIA DỤNG SUNHOUSE

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Ngọc Liệp, Xã Ngọc Liệp, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

