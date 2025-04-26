Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐỒ GIA DỤNG SUNHOUSE làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐỒ GIA DỤNG SUNHOUSE
- Hà Nội: Nhà máy Sunhouse km21
- km22, Ngọc Liệp, Quốc Oai, Huyện Quốc Oai
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 13 - 18 Triệu
Lập kế hoạch tuyển dụng lao động phổ thông theo nhu cầu thực tế từ các phòng ban, bộ phận
Đăng tuyển, tạo nguồn và tìm hồ sơ ứng viên.
Liên hệ, phối hợp với các đối tác cung ứng lao động, chính quyền địa phương, các trường nghề, trung tâm giới thiệu việc làm.
Sàng lọc hồ sơ, trực tiếp tổ chức phỏng vấn
Tiếp nhận nhân sự mới và hoàn thành các thủ tục tiếp nhận
Tổng hợp, báo cáo công tác tuyển dụng định kỳ tháng, năm, phân tích đánh giá chất lượng, tình hình công tác tuyển dụng, đề xuất giải pháp cải tiến.
Xây dựng quy trình, quy định, mẫu biểu tuyển dụng.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của CBQL
Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có khả năng đi công tác tỉnh xa, dài ngày
Có bằng lái xe ô tô
Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐỒ GIA DỤNG SUNHOUSE Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐỒ GIA DỤNG SUNHOUSE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI