Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐỒ GIA DỤNG SUNHOUSE làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu

Lập kế hoạch tuyển dụng lao động phổ thông theo nhu cầu thực tế từ các phòng ban, bộ phận

Đăng tuyển, tạo nguồn và tìm hồ sơ ứng viên.

Liên hệ, phối hợp với các đối tác cung ứng lao động, chính quyền địa phương, các trường nghề, trung tâm giới thiệu việc làm.

Sàng lọc hồ sơ, trực tiếp tổ chức phỏng vấn

Tiếp nhận nhân sự mới và hoàn thành các thủ tục tiếp nhận

Tổng hợp, báo cáo công tác tuyển dụng định kỳ tháng, năm, phân tích đánh giá chất lượng, tình hình công tác tuyển dụng, đề xuất giải pháp cải tiến.

Xây dựng quy trình, quy định, mẫu biểu tuyển dụng.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của CBQL