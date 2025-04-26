Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SỐ DIGILIFE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SỐ DIGILIFE VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 26/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/05/2025
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SỐ DIGILIFE VIỆT NAM

Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SỐ DIGILIFE VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 11, Toà Peakview, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận, phân tích yêu cầu tuyển dụng, xây dựng chân dung ứng viên phù hợp.
Tạo nguồn ứng viên: lựa chọn các nội dung đăng tuyển, kênh tạo nguồn hiệu quả.
Sàng lọc các ứng viên phù hợp với tiêu chuẩn tuyển dụng qua các vòng: sàng lọc CV, sơ vấn điện thoại, …
Sắp xếp và tham gia các buổi phỏng vấn để đánh giá ứng viên.
Cập nhật kết quả phỏng vấn, thông báo cho ứng viên, Offer, trao đổi với ứng viên.
Quản lý cơ sở dữ liệu ứng viên và báo cáo về hoạt động tuyển dụng.
Đề xuất giải pháp cải tiến quy trình tuyển dụng để tối ưu hóa hiệu quả và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của công ty.
Tham gia vào các quảng bá thương hiệu tuyển dụng của công ty, nâng cao hình ảnh nhà tuyển dụng qua các kênh online và offline.
Làm các thủ tục nhận việc, giới thiệu hội nhập cho nhân viên mới.
Hỗ trợ ứng viên trong thời gian hội nhập và thử việc đảm bảo cung cấp trải nghiệm ứng viên tốt.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại Học (Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp các chuyên ngành Quản trị Nhân sự, Kinh tế, Thương mại...)
Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tuyển dụng nội bộ hoặc hunt với dữ liệu chứng minh kết quả hiệu suất tuyển dụng tốt.
Ưu tiên ứng viên có thể tuyển dụng đa dạng các vị trí từ tuyển nonIT đến IT.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và xây dựng mối quan hệ tốt.
Năng động, chủ động, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
Thành thạo tin học văn phòng và các công cụ tuyển dụng.
Ưu tiên ứng viên có tinh thần làm việc máu lửa, thực chiến, hướng ngoại, chăm chỉ, ...

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SỐ DIGILIFE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực;
Thưởng hiệu quả công việc.
Môi trường làm việc trẻ trung năng động, chuyên nghiệp;
Được tham gia các hoạt động do Công ty tổ chức: Teambuilding, Khám sức khoẻ định kỳ, Year End Party,..
Được review lương hàng năm, thưởng thành tích dựa theo kết quả đánh giá năm;
Đóng Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật bảo hiểm;
Được đóng bảo hiểm sức khỏe cao cấp;
Ngày phép: 12 ngày/năm và 6 ngày nghỉ ốm nguyên lương.
Trợ cấp ăn trưa: 40.000đ/bữa, trợ cấp ăn tối: 70.000đ/bữa;
Ăn sáng miễn phí, bữa ăn nhẹ hàng ngày, ngoài ra có tea-break miễn phí,…
Phụ cấp trang điểm (Cho lao động nữ: 250.000/tháng);
Mã giảm giá từ ví VNPAY hàng tháng;
Tặng sim nội bộ VNSKY + Gói cước data, thoại hàng tháng;
Có quà cho nhân viên có con nhỏ: Tết thiếu nhi, Tết Trung thu,…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SỐ DIGILIFE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SỐ DIGILIFE VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SỐ DIGILIFE VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Toà Hateco Laroma, 4A Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

