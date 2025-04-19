Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty cổ phần U2 Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty cổ phần U2 Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Công ty cổ phần U2 Holdings
Ngày đăng tuyển: 19/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/05/2025
Công ty cổ phần U2 Holdings

Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Công ty cổ phần U2 Holdings

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 282 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Xây dựng và triển khai kế hoạch tuyển dụng phù hợp với nhu cầu của công ty.
Đăng tin tuyển dụng trên các kênh online và offline.
Sàng lọc hồ sơ, phỏng vấn ứng viên và đánh giá năng lực.
Thực hiện các bài kiểm tra năng lực, đánh giá tính cách.
Lập kế hoạch và tổ chức các buổi phỏng vấn.
Đàm phán mức lương và phúc lợi với ứng viên.
Thực hiện thủ tục tuyển dụng, ký kết hợp đồng lao động.
Theo dõi và đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên mới.
Quản lý hồ sơ ứng viên, cập nhật thông tin tuyển dụng.
Báo cáo định kỳ về tình hình tuyển dụng cho cấp quản lý.
Cập nhật thông tin thị trường lao động, xu hướng tuyển dụng.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị nhân lực, Tâm lý học hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tuyển dụng, đặc biệt trong ngành sản xuất hoặc thời trang là một lợi thế.
Nắm vững các kỹ năng tuyển dụng, phỏng vấn và đánh giá ứng viên.
Thành thạo các kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
Có khả năng sử dụng thành thạo máy tính và các phần mềm văn phòng.
Khả năng quản lý thời gian và công việc tốt.
Có kỹ năng tổ chức và sắp xếp công việc hiệu quả.
Trung thực, nhiệt tình, trách nhiệm và có khả năng chịu áp lực cao.
Quen thuộc với các trang mạng xã hội và các website tuyển dụng phổ biến.

Tại Công ty cổ phần U2 Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và xứng đáng với năng lực.
Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo luật lao động.
Thưởng các ngày lễ, tết và các chế độ phúc lợi khác của công ty.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.
Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch thường xuyên.
Khám sức khỏe định kỳ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần U2 Holdings

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần U2 Holdings

Công ty cổ phần U2 Holdings

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, toà nhà Diamond Flower, 48 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

