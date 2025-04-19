Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN LIVEUP GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 282 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Xây dựng và triển khai kế hoạch tuyển dụng hiệu quả cho các vị trí khác nhau trong công ty.

Đăng tin tuyển dụng trên các kênh online và offline phù hợp.

Sàng lọc hồ sơ ứng viên, phỏng vấn và đánh giá năng lực ứng viên.

Tham gia vào quá trình onboard và đào tạo nhân viên mới.

Quản lý hồ sơ ứng viên, cập nhật thông tin tuyển dụng.

Thực hiện các báo cáo tuyển dụng định kỳ.

Hỗ trợ các bộ phận khác trong công tác nhân sự liên quan đến tuyển dụng.

Nghiên cứu thị trường lao động và cập nhật xu hướng tuyển dụng.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị nhân lực, Tâm lý học hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tuyển dụng.

Hiểu biết về các phương pháp tuyển dụng hiện đại.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

Khả năng tổ chức, lập kế hoạch và quản lý thời gian hiệu quả.

Kỹ năng làm việc nhóm và giải quyết vấn đề.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Có kinh nghiệm sử dụng các hệ thống quản lý ứng viên (ATS) là một lợi thế.

Trung thực, năng động, nhiệt tình và có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIVEUP GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, tương xứng với năng lực và kinh nghiệm.

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Có cơ hội học hỏi và phát triển nghề nghiệp.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Tham gia các hoạt động team building, du lịch, nghỉ mát hàng năm.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIVEUP GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin