Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty cổ phần ICORP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 5, tòa nhà SanNam, 78 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Thỏa thuận

Xác định nhu cầu tuyển dụng và cùng các bộ phận liên quan xây dựng mô tả công việc các vị trí

Thiết kế, lên ý tưởng truyền thông cho các vị trí cần tuyển dụng để thu hút ứng viên

Tiếp nhận đề xuất tuyển dụng nhân sự theo yêu cầu của Công ty

Thực hiện công tác tuyển dụng theo kế hoạch (lên content, đăng tuyển, sàng lọc CV...);

Phỏng vấn sơ bộ các ứng viên trước khi mời phỏng vấn trực tiếp đảm bảo tối ưu thời gian và hiệu quả phỏng vấn;

Trực tiếp tham gia vào phỏng vấn ứng viên, thông báo kết quả phỏng vấn;

Tiếp nhận, hướng dẫn hội nhập nhân sự mới;

Xây dựng cộng đồng các ứng viên, mối quan hệ để tìm kiếm hunt ứng viên;

Tham gia xây dựng thương hiệu tuyển dụng hiệu quả trên các kênh;

Định kỳ báo cáo kết quả tuyển dụng, hiệu quả của từng kênh;

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có laptop phục vụ công việc.

Có kinh nghiệm trên 2 năm về lĩnh vực tuyển dụng, yêu thích nghề.

Nhanh nhẹn, ham học hỏi, chủ động, trung thực và có tinh thần trách nhiệm cao. Mong muốn làm việc và gắn bó lâu dài với công ty.

Thành thạo Microsoft Office (Word, Excel,…)

Cách làm việc linh hoạt và chủ động trong công việc.

Tinh thần làm việc cầu tiến, ham học hỏi.

Tại Công ty cổ phần ICORP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thỏa thuận.

Phụ cấp ăn trưa.

Nghỉ phép năm, chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Thưởng Lễ, Tết, du lịch hàng năm.

Được đào tạo về khả năng tư duy và quản trị công việc .

Môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp, tự do phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần ICORP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.