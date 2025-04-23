Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty cổ phần ICORP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Công ty cổ phần ICORP
- Hà Nội: Tầng 5, tòa nhà SanNam, 78 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Thỏa thuận
Xác định nhu cầu tuyển dụng và cùng các bộ phận liên quan xây dựng mô tả công việc các vị trí
Thiết kế, lên ý tưởng truyền thông cho các vị trí cần tuyển dụng để thu hút ứng viên
Tiếp nhận đề xuất tuyển dụng nhân sự theo yêu cầu của Công ty
Thực hiện công tác tuyển dụng theo kế hoạch (lên content, đăng tuyển, sàng lọc CV...);
Phỏng vấn sơ bộ các ứng viên trước khi mời phỏng vấn trực tiếp đảm bảo tối ưu thời gian và hiệu quả phỏng vấn;
Trực tiếp tham gia vào phỏng vấn ứng viên, thông báo kết quả phỏng vấn;
Tiếp nhận, hướng dẫn hội nhập nhân sự mới;
Xây dựng cộng đồng các ứng viên, mối quan hệ để tìm kiếm hunt ứng viên;
Tham gia xây dựng thương hiệu tuyển dụng hiệu quả trên các kênh;
Định kỳ báo cáo kết quả tuyển dụng, hiệu quả của từng kênh;
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm trên 2 năm về lĩnh vực tuyển dụng, yêu thích nghề.
Nhanh nhẹn, ham học hỏi, chủ động, trung thực và có tinh thần trách nhiệm cao. Mong muốn làm việc và gắn bó lâu dài với công ty.
Thành thạo Microsoft Office (Word, Excel,…)
Cách làm việc linh hoạt và chủ động trong công việc.
Tinh thần làm việc cầu tiến, ham học hỏi.
Tại Công ty cổ phần ICORP Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp ăn trưa.
Nghỉ phép năm, chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
Thưởng Lễ, Tết, du lịch hàng năm.
Được đào tạo về khả năng tư duy và quản trị công việc .
Môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp, tự do phát triển bản thân.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần ICORP
