Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty TNHH Thương mại và XNK Thiên Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Lương: Lương cứng 8-12tr + thưởng KPI + phụ cấp ăn trưa Lương Đóng BHXH/BHYT: Theo luật Lao động Đóng BHXH/BHYT Phúc lợi Ăn trưa tại công ty Du lịch/Team building Đào tạo nâng cao nghiệp vụ Thưởng lễ, tết theo quy định của công ty Xét tăng lương định kỳ 1 năm/lần

Lập kế hoạch tuyển dụng: Phối hợp với các phòng ban để xác định nhu cầu tuyển dụng. Lập kế hoạch tuyển dụng: Đăng tin và quản lý hồ sơ: Phỏng vấn và đánh giá: Chuẩn bị hồ sơ nhân sự: Báo cáo và cải thiện quy trình:

