Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDIC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDIC
Ngày đăng tuyển: 23/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDIC

Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDIC

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số nhà 58

- Ngõ 61

- Phạm Tuấn Tài, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng và triển khai chiến lược tuyển dụng hiệu quả, đáp ứng nhu cầu nhân sự của công ty.
Phân tích nhu cầu tuyển dụng, xây dựng kế hoạch tuyển dụng chi tiết, bao gồm ngân sách, thời gian và nguồn tuyển.
Đăng tin tuyển dụng trên các kênh online và offline phù hợp.
Sàng lọc hồ sơ, phỏng vấn và đánh giá ứng viên.
Thực hiện các bài kiểm tra năng lực và đánh giá tính cách ứng viên.
Lập kế hoạch và tổ chức các buổi phỏng vấn.
Đàm phán mức lương và các điều khoản hợp đồng lao động với ứng viên.
Quản lý hồ sơ ứng viên và cập nhật thông tin tuyển dụng.
Báo cáo kết quả tuyển dụng định kỳ cho cấp trên.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với các trường đại học, cao đẳng và các tổ chức tuyển dụng.
Đề xuất các giải pháp cải thiện quy trình tuyển dụng.
Tham gia vào các hoạt động xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị nhân lực, Tâm lý học hoặc các chuyên ngành liên quan.
Ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tuyển dụng, đặc biệt là trong ngành Dược phẩm/Y tế/Công nghệ sinh học là một lợi thế.
Hiểu biết sâu rộng về các phương pháp tuyển dụng hiện đại.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.
Kỹ năng tổ chức, quản lý thời gian và làm việc độc lập.
Khả năng phân tích, đánh giá và ra quyết định chính xác.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Có khả năng sử dụng các công cụ tuyển dụng trực tuyến (ví dụ: LinkedIn Recruiter, Jobstreet, VietnamWorks).
Khả năng làm việc nhóm và chịu được áp lực công việc cao.
Trung thực, năng động, sáng tạo và có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDIC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và hấp dẫn.
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Thưởng các ngày lễ, tết và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDIC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDIC

CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDIC

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 58 - Ngõ 61 - Phạm Tuấn Tài - Cầu Giấy - Hà Nội

