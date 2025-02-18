Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN HECOLAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lầu 9, 111 - 121 Ngô Gia Tự, Phường 2, Quận 10, TP HCM, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng

- Tuyển dụng, hỗ trợ nhân sự, phát triển phòng ban

- Theo dõi, cập nhật thường xuyên tình hình hoạt động của các thành viên trong phòng

- Hỗ trợ, giải đáp thắc mắc cho Nhân viên kinh doanh và thúc đẩy thành viên nhiệt huyết bán hàng

- Sáng tạo content, lên đề tài, ý tưởng bài viết, triển khai viết các dạng bài phù hợp với các kênh truyền thông tuyển dụng nhân sự (tuỳ theo năng lực)

- Theo dõi, đối chiếu các khoản hoa hồng và thưởng cùng bộ phận Kế toán

Yêu Cầu Công Việc

- Nhanh nhẹn, có tinh thần trách nhiệm, ham học hỏi, cầu tiến trong công việc.

- Thành thạo các kỹ năng tin học văn phòng

- Giới tính: Nam Nữ (Ngoại hình ưa nhìn)

- Độ Tuổi: 18 – 35 tuổi

Tại CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN HECOLAND Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 7-20 triệu (thoả thuận theo năng lực), các khoản khác theo quy định công ty. Tăng lương phụ thuộc vào năng lực, có thêm thưởng và phụ cấp hàng tháng

- Hợp đồng lao động + chế độ bảo hiểm theo quy định nhà nước

- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp. Có cơ hội thăng tiến lên các cấp lãnh đạo

- Tham gia vui chơi, các hoạt động giải trí, du lịch.. thường xuyên

- Cơ hội gặp gỡ giao lưu với nhiều người giàu người giỏi trong nghề Bất động sản. Phát triển bản thân lên tầm cao mới.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN HECOLAND

