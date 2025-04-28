Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU
Ngày đăng tuyển: 28/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/05/2025
Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 82 Thăng Long, Phường 4, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Đăng bài tuyển dụng theo yêu cầu vị trí của công ty (Chủ yếu các vị trí mass: chăm sóc khách hàng sàn thương mại điện tử, Telesale Online)
Sàng lọc hồ sơ ứng viên
Sơ vấn qua điện thoại, hẹn lịch phỏng vấn ứng viên
Chăm sóc các bạn trong quá trình thử việc
Báo cáo tình hình tuyển dụng hàng tuần với Quản lí và đề xuất giải pháp

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên Tốt nghiệp Đại học ngành liên quan đến nhân sự và các ngành liên quan.
Yêu thích mảng Tuyển dụng
Kỹ năng giao tiếp tốt, làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Kinh nghiệm 1 năm trong công tác tuyển dụng Mass(Telesale,Khối văn phòng.....).

Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận: 8.500.000 - 13.000.000/tháng + Thưởng chỉ tiêu tuyển dụng hàng tháng.
Hỗ trợ chi phí gửi xe khi làm việc tại công ty.
Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định sau 2 tháng thử việc.
Thưởng lễ tết, sinh nhật (tùy theo quy định của công ty).
12 ngày nghỉ phép/năm đối với nhân viên ký hợp đồng lao động chính thức.
Được trang bị đầy đủ các trang thiết bị phục vụ công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 82-82 Thăng Long, phường 4

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

