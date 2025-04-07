Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty Cổ phần thời trang Kowil Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 18 Triệu

Mức lương 16 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 186A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 16 - 18 Triệu

Thực hiện nghiên cứu thị trường lao động, xây dựng các chiến lược tuyển dụng và thu hút nhân tài bền vững phục vụ cho chiến lược phát triển của Tập đoàn.

Phân tích và dự báo nhu cầu tuyển dụng của các phòng ban.

Lập kế hoạch năm, quý, tháng và triển khai tuyển dụng theo quy trình.

Trực tiếp tuyển dụng các vị trí cấp cao;

Quản lý ngân sách tuyển dụng; lựa chọn các kênh và nguồn tuyển dụng phù hợp.

Lập kế hoạch và triển khai các hoạt động xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng.

Thực hiện đánh giá mức độ hài lòng của nhân viên và tổ chức các hội thảo, đề xuất các biện pháp nâng cao tỷ lệ giữ chân nhân tài.

Tham gia và tổ chức đào tạo các thông tin, nội quy công ty, chính sách và các chương trình đào tạo khác theo yêu cầu của Công ty

Thực hiện phân tích, báo cáo tuyển dụng theo quy định.

Với Mức Lương 16 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học các ngành Quản trị Nhân lực

Kinh nghiệm 05 năm trở lên tại lĩnh vực tuyển dụng, ưu tiên đã có kinh nghiệm về tuyển dụng thời trang, ngành bán lẻ

Ngoại hình ưa nhìn

Yêu thích công việc tuyển dụng, tư duy logic, kỹ năng giao tiếp tốt, có thể làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc

Tại Công ty Cổ phần thời trang Kowil Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 16-18 triệu

Hưởng tháng lương 13

Hưởng BHXH, BH sức khỏe

Môi trường làm việc chuyên nghiệp

Tham gia đầy đủ các chương trình team building, du lịch của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần thời trang Kowil Việt Nam

