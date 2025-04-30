Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ 4GS TEXAS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 112 điện biên phủ, đakao, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng

Xây dựng và triển khai các chiến lược tuyển dụng hiệu quả, đáp ứng nhu cầu nhân sự của công ty.

Phân tích yêu cầu tuyển dụng từ các bộ phận, xây dựng kế hoạch tuyển dụng chi tiết, bao gồm ngân sách, thời gian và nguồn tuyển dụng.

Đăng tin tuyển dụng trên các kênh online và offline phù hợp, thu hút ứng viên chất lượng.

Sàng lọc hồ sơ, phỏng vấn và đánh giá ứng viên, lựa chọn ứng viên phù hợp nhất.

Thực hiện các bài kiểm tra năng lực và đánh giá tính cách ứng viên nếu cần thiết.

Đàm phán mức lương và phúc lợi với ứng viên được chọn.

Quản lý hồ sơ ứng viên và cập nhật thông tin tuyển dụng thường xuyên.

Báo cáo kết quả tuyển dụng định kỳ cho cấp trên.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với các nguồn tuyển dụng.

Cập nhật và nghiên cứu các xu hướng tuyển dụng mới.

Tham gia vào các hoạt động xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng.

Yêu Cầu Công Việc

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tuyển dụng.

Hiểu biết sâu rộng về các phương pháp tuyển dụng hiện đại.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

Kỹ năng tổ chức, lập kế hoạch và quản lý thời gian hiệu quả.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Thành thạo các phần mềm tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Có kinh nghiệm sử dụng các hệ thống quản lý ứng viên (ATS) là một lợi thế.

Khả năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt.

Trung thực, trách nhiệm và có tinh thần cầu tiến.

Kỹ năng viết và nói tiếng Anh tốt là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ 4GS TEXAS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và xứng đáng với năng lực.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty (nếu có).

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến.

Được tham gia các hoạt động đào tạo, nâng cao nghiệp vụ.

Cơ hội tham gia các hoạt động team building, du lịch, nghỉ mát.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ 4GS TEXAS

