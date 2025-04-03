Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KIM TÍN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KIM TÍN
- Hồ Chí Minh: 424 Võ Văn Kiệt, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Thỏa thuận
Tiếp nhận và trao đổi với các bên liên quan để thống nhất tiêu chí tuyển dụng
Tìm kiếm, đánh giá, sàng lọc và chọn ra ứng viên phù hợp để mời phỏng vấn
Tổ chức phỏng vấn và tuyển chọn nhân sự phù hợp
Quản lý và phát triển cơ sở dữ liệu ứng viên
Phát triển thương hiệu kênh online (Social Network): thiết kế, phát triển nội dung, kết nối, v.v.
Kết nối, duy trì mối quan hệ với các trường (Đại học, Cao đẳng, Trung cấp)
Chuẩn bị hồ sơ/thủ tục cho việc chào đón, hội nhập nhân sự mới theo hành trình hội nhập
Theo dõi đánh giá thử việc
Theo dõi quá trình thử việc, hỗ trợ nhân viên hòa nhập.
Thống kê, báo cáo định kỳ về hoạt động tuyển dụng
Cập nhật thông tin thị trường về tình hình tuyển dụng, đề xuất chương trình tuyển dụng nhằm nâng cao hiệu quả tuyển dụng
Thực hiện các các công việc theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương.
Có kinh nghiệm làm việc cho mô hình doanh nghiệp >=200 nhân viên.
Có kiến thức về lĩnh vực nhân sự, luật lao động và thị trường lao động
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KIM TÍN Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KIM TÍN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI