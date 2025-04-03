Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KIM TÍN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tiếp nhận và trao đổi với các bên liên quan để thống nhất tiêu chí tuyển dụng

Tìm kiếm, đánh giá, sàng lọc và chọn ra ứng viên phù hợp để mời phỏng vấn

Tổ chức phỏng vấn và tuyển chọn nhân sự phù hợp

Quản lý và phát triển cơ sở dữ liệu ứng viên

Phát triển thương hiệu kênh online (Social Network): thiết kế, phát triển nội dung, kết nối, v.v.

Kết nối, duy trì mối quan hệ với các trường (Đại học, Cao đẳng, Trung cấp)

Chuẩn bị hồ sơ/thủ tục cho việc chào đón, hội nhập nhân sự mới theo hành trình hội nhập

Theo dõi đánh giá thử việc

Theo dõi quá trình thử việc, hỗ trợ nhân viên hòa nhập.

Thống kê, báo cáo định kỳ về hoạt động tuyển dụng

Cập nhật thông tin thị trường về tình hình tuyển dụng, đề xuất chương trình tuyển dụng nhằm nâng cao hiệu quả tuyển dụng

Thực hiện các các công việc theo yêu cầu của cấp trên