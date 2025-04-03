Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty TNHH Cho Thuê Ô tô An Hòa Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty TNHH Cho Thuê Ô tô An Hòa Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Cho Thuê Ô tô An Hòa Phát
Ngày đăng tuyển: 03/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2025
Công Ty TNHH Cho Thuê Ô tô An Hòa Phát

Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Công Ty TNHH Cho Thuê Ô tô An Hòa Phát

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: số 27 đường số 6, Khu phố 5, Phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Thỏa thuận

Cập nhật thông tin hồ sơ nhân sự khi có phát sinh các thay đổi.
Hướng dẫn người lao động các thủ tục kê khai MST TNCN, Hs Giảm trừ gia cảnh, thủ tục làm thể ATM, thu thập hồ sơ giấy tờ liên quan & chuyển hồ sơ cho chuyên viên tiền lương định kỳ hàng tháng.
Theo dõi, đánh giá NS thử việc và hoàn thiện các hồ sơ thủ tục tiếp nhận chính thức (hồ sơ nhân sự, HĐLĐ, các cam kết liên quan, phổ biến MTCV và quy trình đánh giá KPIs…)
Thực thi công tác quản lý HS lao động, bổ nhiệm – bãi nhiệm – điều chuyển, điều chỉnh lương, khen thưởng – kỷ luật lao động, ký kết và chấm dứt HĐLĐ….với NLĐ.
Đầu mối tiếp nhận và giải quyết thỏa đáng các đề xuất/đơn thư liên quan đến chế độ, chính sách, kiến nghị....của NLĐ.
Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện hoạt động truyền thông nội bộ, các hoạt động gắn kết, thực thi các chính sách phúc lợi: Teambuiding, 1-6 & Trung thu cho con em CBNV, hội họp định kỳ.
Tổng hợp đề xuất/tờ trình, báo cáo công tác quản lý & quan hệ lao động định kỳ hàng tháng. Phối hợp cung cấp thông tin cho các vị trí chuyên môn các thông tin liên quan đến CBNV để làm cơ sở thực thi các cơ chế/chính sách của Công ty.
Tiếp nhận yêu cầu tuyển dụng từ các bộ phận/phòng ban để lập kế hoạch tuyển dụng tháng/quý
Phát triển hệ thống kênh tuyển dụng đảm bảo nhu cầu tuyển dụng của Công ty/CN.
Tổ chức triển khai hoạt động tuyển dụng theo kê hoạch: tìm kiếm, sàng lọc, tổ chức phỏng vấn đánh giá ứng viên, tổng hợp và thông báo kết quả phỏng vấn, thực hiện các thủ tục tiếp nhận nhân sự vào làm việc.
Phối hợp với Trưởng bộ phận hỗ trợ NLĐ hòa nhập công việc trong thời gian thử việc, thực hiện công tác đánh giá sau thử việc và các thủ tục tiếp nhận nhân sự chính thức.
Phối hợp trưởng bộ phận xây dựng hệ thống tiêu chuẩn chức danh, lộ trình phát triển nghề nghiệp của các vị trí chức danh Khảo sát và đánh giá nhu cầu đào tạo hàng năm.
Phối hợp với giảng viên nội bộ xây dựng các chương trình đào tạo quy trình, nghiệp vụ, kỹ năng cho CBNV phù hợp với mục tiêu phát triển của Công ty.
Lập kế hoạch đào tạo, tổ chức thực hiện, đánh giá hiệu quả sau đào tạo của các hoạt động đào tạo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong công tác HCNS, 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Am hiểu về công tác quản trị nhân sự
Am hiểu về Luật BHXH, luật Lao động, có kiến thức về thuế TNCN ….;
Kiến thức xây dựng văn hóa doanh nghiệp.
Trình độ Đại học Chuyên ngành Quản trị nhân lực, Luật, QTKD…

Tại Công Ty TNHH Cho Thuê Ô tô An Hòa Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Mức lương thoả thuận Từ 10-13 triệu.
Chế độ phúc lợi theo tiêu chuẩn Tập Đoàn: du lịch trong/ngoài nước hàng năm, du xuân, Chính sách thưởng tháng/quý/thưởng 6 tháng/ thưởng tháng 13, thưởng hiệu quả năm; Thưởng lễ tết/ngày kỷ niệm...;
Chế độ phúc lợi theo tiêu chuẩn Tập Đoàn
Phúc lợi khác: Phụ cấp ăn trưa, BHXH, khám sức khỏe đình kỳ…
Phúc lợi khác
Phụ cấp ăn trưa
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Cho Thuê Ô tô An Hòa Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Cho Thuê Ô tô An Hòa Phát

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 27 đường số 6, KP 5, Phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, HCM

