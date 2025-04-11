Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN EXIMRS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 677/1 Điện Biên Phủ, phường 25, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tham mưu cho quản lý trực tiếp trong công tác xây dựng quy trình, tiêu chuẩn tuyển dụng cho từng vị trí chức danh, xây dựng kế hoạch tuyển dụng (theo đặc điểm thành phần nhân sự).

Tổ chức thực hiện tuyển dụng nhân sự đảm bảo tuyển đúng người, đúng việc, đáp ứng yêu cầu công việc của Công ty:

Đăng tải thông tin tuyển dụng của công ty trên các kênh tuyển dụng, trên trang web của Công ty trên cơ sở các tiêu chuẩn đã được phê duyệt;

Tìm kiếm hồ sơ, theo dõi, cập nhật hồ sơ các ứng viên xây dựng ngân hàng hồ sơ ứng viên và lựa chọn các hồ sơ đáp ứng yêu cầu tuyển dụng, kiểm tra thông tin tham chiếu của ứng viên báo cáo Lãnh đạo Công ty xem xét tuyển dụng;

Liên hệ mời đến phỏng vấn, tổ chức và tham gia phỏng vấn các ứng viên;

Trả lời kết quả phỏng vấn cho các ứng viên;

Tìm kiếm các kênh tuyển dụng, tuyển chọn nhân lực theo yêu cầu công việc của Công ty;

Liên hệ với các đơn vị cung cấp lao động để thực hiện việc tuyển dụng theo đúng kế hoạch (Trung tâm giới thiệu việc làm, trường học, ...);

Phát triển mạng lưới các nhà cung cấp lao động.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ Nữ, Ngoại hình khá, sức khỏe tốt.

Tốt nghiệp Đại Học các chuyên ngành Luật, Hành chính công. Quản trị Nguồn Nhân lực/ các ngành khác có liên quan.

Trên 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương ( ưu tiên Ứng viên đã từng tuyển dụng cho lĩnh vực/ ngành BĐS).

Kỹ năng giao tiếp – trình bày – báo cáo tốt.

Có kiến thức chuyên sâu về Nghiệp vụ Tuyển dụng.

Hiểu các hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực BĐS.

Trình độ Tiếng Anh: Đọc – hiểu tài liệu chuyên ngành Khá, giao tiếp Trung bình.

Thành thạo Tin học Văn phòng và các phần mềm chuyên ngành và ứng dụng các giải pháp công nghệ thông tin phục vụ công việc.

Nhanh nhẹn – trung thực – nhiệt tình trong công việc.

Có tinh thần trách nhiệm trong công việc.

Ưu tiên Ứng viên có data dữ liệu vị trí CVKD/ TPKD.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN EXIMRS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: Lương 10-15 triệu theo năng lực

Thời gian thử việc: 2 tháng

Hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của công ty và pháp luật hiện hành

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN...

Ngày nghỉ: Theo quy định của Nhà nước

Hưởng các chế độ phúc lợi và các hoạt động văn hóa tập thể phong phú, đa dạng của công ty: sinh nhật, thể thao, văn nghệ, team building...

Thưởng Tết Nguyên đán, thưởng các ngày lễ lớn trong năm, thưởng sinh nhật

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN EXIMRS

