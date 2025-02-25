Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty Cổ phần Giáo Dục Winki English làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 14 Triệu

Công ty Cổ phần Giáo Dục Winki English
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/03/2025
Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Công ty Cổ phần Giáo Dục Winki English

Mức lương
8 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: A4

- BT1A Bùi Xuân Phái, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 8 - 14 Triệu

Công tác tuyển dụng (70%):
- Thực hiện các hoạt động thu hút ứng viên, phát triển nguồn tuyển dụng dựa trên yêu cầu tuyển dụng.
- Kết nối với ứng viên tiềm năng thông qua các nhóm tuyển dụng/nghề nghiệp trên mạng xã hội. Tìm kiếm, đề xuất các kênh tuyển dụng hiệu quả.
- Tham gia thiết lập bảng mô tả công việc cho các vị trí tuyển dụng. Tiến hành tìm kiếm, sàng lọc hồ sơ, phỏng vấn sơ tuyển và lựa chọn các Ứng viên đáp ứng yêu cầu tuyển dụng, sắp xếp lịch phỏng vấn với Quản lý chuyên môn.
- Thực hiện quy trình tuyển dụng từ giai đoạn lọc hồ sơ, lựa chọn ứng viên, phỏng vấn và đánh giá kỹ năng.
- Thiết lập kế hoạch tuyển dụng hàng tuần/hàng tháng và báo cáo định kỳ lên Trưởng phòng/Ban Giám đốc.
- Chủ động phối hợp với các Phòng ban, đảm bảo nguồn ứng viên từ nhiều kênh: nội bộ và bên ngoài.
- Hoàn thiện các thủ tục để tuyển dụng Ứng viên vào làm việc theo quy trình.
- Giải quyết các vấn đề khác liên quan đến tuyển dụng & thực hiện các báo cáo và các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng giao.
Công tác xây dựng và Phát triển thương tuyển dụng (30%):
- Tham gia xây dựng và phát triển thương hiệu nhà tuyển dụng.
- Tham gia các hoạt động hợp tác trường nhằm kết nối sinh viên với doanh nghiệp.

Với Mức Lương 8 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ, không giới hạn độ tuổi
Có từ 2 năm kinh nghiệm chuyên tuyển dụng (ứng viên có kinh nghiệm tuyển mass là một lợi thế)
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm trong ngành giáo dục
Có các kỹ năng trong tìm kiếm ứng viên, sử dụng mạng xã hội tuyển dụng
Có đam mê với nghề nhân sự, ham học hỏi, giao tiếp tốt
Yêu cầu ứng viên có laptop cá nhân

Tại Công ty Cổ phần Giáo Dục Winki English Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 8 - 12 triệu + HH tuyển dụng => Thu nhập upto 14 triệu/tháng
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, tạo điều kiện cho ứng viên phát huy tốt nhất năng lực cá nhân;
Được đào tạo các kỹ năng tuyển dụng cần thiết
Được hưởng đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo quy định pháp luật hiện hành (BHYT, BHXH, BHTN...)
Thưởng tháng lương thứ 13, 12 ngày phép năm, thưởng Lễ/tết (theo quy định công ty) (lương thưởng bảo hiểm trả/đóng đúng hạn), thưởng quý, thưởng cuối năm, thưởng Nhân viên xuất sắc, thưởng thâm niên...
Tham gia các hoạt động, sự kiện: team building, dã ngoại, du lịch, sinh nhật...
Công việc có lộ trình thăng tiến rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giáo Dục Winki English

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: A4 - BT1A Bùi Xuân Phái, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

