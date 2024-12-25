Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH CEM STUDIO làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 459 Đội Cấn, Phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Tiếp nhận nhu cầu tuyển dụng từ các bộ phận/phòng ban.

Lập kế hoạch, triển khai thực hiện công tác tuyển dụng. Đề xuất phương án/ kênh tuyển dụng phù hợp.

Đăng tuyển, sàng lọc hồ sơ, sắp xếp phỏng vấn, tham gia phỏng vấn ứng viên theo quy trình tuyển dụng.

Theo dõi/ Hỗ trợ/ đánh giá nhân sự thử việc theo quy trình.

Xây dựng nguồn data nhân sự. Hỗ trợ tuyển dụng cho các chi nhánh.

Tham gia xây dựng, phát triển thương hiệu tuyển dụng cho công ty qua bài viết, hình ảnh, video và nội dung nhằm xây dựng Fanpage tuyển dụng chuyên nghiệp trên đa nền tảng.

Báo cáo kết quả tuyển dụng, đề xuất các giải pháp, phương án tuyển dụng.

Làm các công việc khác theo yêu cầu BLĐ.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng / Đại học trở lên các chuyên ngành về quản trị nhân lực; quản trị văn phòng; hoặc các chuyên ngành có liên quan.

Có trên 2 năm kinh nghiệm làm việc ở các vị trí tương đương hoặc liên quan.

Ưu tiên những bạn có kinh nghiệm mảng thiết thế nội thất

Có khả năng nhìn nhận, đánh giá con người và khả năng đàm phán tốt

Tại CÔNG TY TNHH CEM STUDIO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 7.000.000 - 9.000.000 thu + thưởng (trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn)

Được hưởng chế độ đào tạo nâng cao nghiệp vụ và có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp;

Xét tăng lương một lần/năm phù hợp với sự nỗ lực, đóng góp cho sự phát triển công ty;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CEM STUDIO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin