Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty TNHH Zei Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 17 Triệu

Mức lương 8 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 19 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, HN, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 8 - 17 Triệu

Lĩnh vực hoạt động của công ty: Cung cấp các dịch vụ về chăm sóc và điều trị các vấn đề về da với đội ngũ nhân sự giỏi, kì cựu trong lĩnh vực.

Chuyên viên tuyển dụng cần tuyển những vị trí liên quan với mô tả công việc như sau:

Nhận yêu cầu tuyển dụng từ các trưởng bộ phận.

Tiến hành tuyển dụng: Design ảnh tuyển dụng, thiết kế content tuyển dụng hiệu quả.

Đề xuất những phương án tuyển dụng hiệu quả.

Hẹn phỏng vấn, chuẩn bị CV, tiếp đón ứng viên.

Tham gia phỏng vấn nếu cần thiết.

Nhận kết quả phỏng vấn từ Leader/Trưởng bộ phận, gửi mail thông báo kết quả cho ứng viên.

Đón nhân viên mới, giải đáp những vấn đề liên quan tới quy chế, nội quy công ty,...

Các công việc khác theo sự phân công của Cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên tốt nghiệp các chuyên ngành Quản trị Nhân lực, Quản trị Doanh nghiệp,... hoặc các chuyên ngành có liên quan.

Nam/nữ, độ tuổi từ 22 - 28 tuổi.

Có kinh nghiệm khoảng 1 năm trong mảng Tuyển dụng, ưu tiên ứng viên đã từng tuyển dụng mảng Spa/Làm đẹp/Thẩm mỹ.

Kết quả tuyển dụng mỗi tháng trung bình 10 nhân sự nhận việc/tháng.

Ứng viên có ý chí, chăm chỉ, chịu khó, sẵn sàng tuyển dụng nhiều vị trí trong tháng.

Kỹ năng Tin học văn phòng tốt.

Có laptop cá nhân (chỉ cần trong thời gian thử việc, sau đó công ty cấp máy cây).

Sẵn sàng giúp đỡ những công việc HCNS khác.

Tại Công ty TNHH Zei Group Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 8.000.000 - 10.000.000 VNĐ + thưởng KPI + phụ cấp (ăn trưa, gửi xe, điện thoại,...)

Lương cứng deal theo kinh nghiệm thực tế, cụ thể: mức 8 - 9 triệu với nhân sự chưa có kinh nghiệm mảng làm đẹp; mức > 10 triệu với ứng nhân sự đã có kinh nghiệm mảng làm đẹp. => Thu nhập cao dựa theo số lượng ứng viên tuyển được (từ 10-17 triệu/tháng)

Thu nhập cao dựa theo số lượng ứng viên tuyển được (từ 10-17 triệu/tháng)

Thử việc 2 tháng, nhận 85% lương + thưởng KPI + phụ cấp.

Được làm việc trong môi trưởng trẻ trung, năng động, được nêu ý kiến cá nhân và thỏa sức sáng tạo.

Được học hỏi, nâng cao kỹ năng từ đồng nghiệp.

Được trải nghiệm các dịch vụ làm đẹp mới nhất theo cơ chế ưu đãi đặc biệt dành cho nhân viên.

Được hưởng đầy đủ quyền lợi chăm sóc sức khỏe tinh thần nhân viên: Sự kiện mỗi tháng, Team Building,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Zei Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.