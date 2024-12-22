Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FOXAI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3 Tòa nhà N03 - T3, Khu Ngoại Giao Đoàn, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận yêu cầu tuyển dụng từ các phòng ban/Trung tâm. Làm việc với các trưởng bộ phận để hiểu rõ nhu cầu của từng vị trí và thiết lập mô tả công việc.

Xây dựng khai thác tuyển dụng trên các nền tảng mạng xã hội đa dạng và khai thác các mối quan hệ với các đơn vị, tổ chức kết nối để đảm bảo hiệu quả tuyển dụng đạt chất lượng, tiến độ (Linkedin, Facebook, các hội nhóm tuyển dụng ...).

Thực hiện công tác tìm kiếm nguồn ứng viên, sàng lọc hồ sơ và sắp xếp lịch phỏng vấn tuyển dụng

Tham gia phỏng vấn, đánh giá, lựa chọn ứng viên phù hợp theo tiêu chuẩn và kế hoạch tuyển dụng của công ty

Hỗ trợ quá trình onboard, hỗ trợ nhân viên mới trong quá trình thử việc

Đề xuất các phương án thu hút nhân sự và các giải pháp nâng cao chất lượng đầu vào của tuyển dụng.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 3 năm trong lĩnh vực tuyển dụng, tuyển dụng tại công ty CNTT là một lợi thế.

Tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị Nhân sự, Luật, Kinh tế, Thương mại.

Có kinh nghiệm làm việc với con người, nắm bắt rõ về tâm lý, hành vi con người.

Chăm chỉ, nhiệt tình, chủ động, có trách nhiệm trong công việc.

Kỹ năng tổ chức, lên kế hoạch và giải quyết vấn đề.

Khả năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, linh hoạt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FOXAI Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo kinh nghiệm và năng lực.

- Tham gia các khóa đào tạo kỹ năng mềm phục vụ cho công việc.

- Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN theo luật lao động Việt Nam hiện hành.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi của công ty, thưởng các ngày lễ tết trong năm, lương tháng 13, lương KPI.

- Được làm việc trong một môi trường công việc thực tế, năng động cùng với các chuyên gia hàng đầu trong nhiều lĩnh vực của công ty.

- Xét tăng lương hàng năm.

– Được tham gia đa dạng hoạt động của công ty: nghỉ mát, teambuilding, Year-end Party, sinh nhật, CLB bóng đá,...

- Nhiều chính sách đãi ngộ hấp dẫn khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FOXAI

