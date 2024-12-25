Tuyển Chuyên viên tuyển dụng ShopDunk - Công ty CP HESMAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Chuyên viên tuyển dụng ShopDunk - Công ty CP HESMAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

ShopDunk - Công ty CP HESMAN
Ngày đăng tuyển: 25/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/01/2025
ShopDunk - Công ty CP HESMAN

Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại ShopDunk - Công ty CP HESMAN

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 4N8B Nguyễn Thị Thập, Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

HESMAN GROUP và những lý do bạn nên ứng tuyển vị trí này:
Bạn được nhận mức thu nhập lên tới 15M theo hiệu quả công việc.
Bạn được nhận thêm phụ cấp tiền ăn và tiền giữ xe hằng tháng.
Bạn được hưởng các ưu đãi theo chính sách của công ty khi mua sản phẩm.
Nội dung công việc:
Tiếp nhận và lập kế hoạch đăng tuyển các vị trí cần tuyển dụng.
Tiếp nhận CV, hồ sơ và sắp xếp phỏng vấn ứng viên Online / Offline.
Tiếp nhận, chăm sóc và hướng dẫn nhân sự mới nhận việc theo quy trình Tuyển dụng.
Quản lý các kênh Tuyển dụng của phòng Tuyển dụng.
Về HESMAN GROUP:
“Hesman Group là đơn vị số 1 tạo nên những trải nghiệm tuyệt vời cho quá trình mua sắm sản phẩm công nghệ tại Việt Nam. Chúng tôi là đối tác ủy quyền tin cậy của các hãng công nghệ uy tín hàng đầu trên thế giới như Apple, Samsung trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ.”

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các ngành liên quan về Quản trị Nhân sự, Quản trị Kinh doanh,...
Ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tuyển dụng.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tuyển Mass, mối quan hệ tốt với HR và có tệp Data ứng viên.
Có khả năng tuyển dụng các khu vực tỉnh khác, chịu được áp lực cao.
Trung thực, có trách nhiệm trong công việc.
Máu lửa – Làm hết mình – Chơi hết sức.

Tại ShopDunk - Công ty CP HESMAN Thì Được Hưởng Những Gì

Được tiếp cận các sản phẩm công nghệ mới nhất.
Được tham gia các ưu đãi mua hàng (áp dụng riêng cho CBNV).
Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng.
Được tham gia các chương trình Teambuilding gắn kết, ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại ShopDunk - Công ty CP HESMAN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 4N8B Nguyễn Thị Thập

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

