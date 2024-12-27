Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu

Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company
Ngày đăng tuyển: 27/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2025
Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company

Chuyên viên tuyển dụng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company

Mức lương
10 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa Hudland số 6 Nguyễn Hữu Thọ, Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

- Tuyển dụng các vị trí công việc tại Tập đoàn và các công ty thành viên.
- Làm việc với Hiring Manager để hiểu rõ về chân dung ứng viên phù hợp: Mô tả công việc, tiêu chí tuyển dụng, các yêu cầu đặc biệt...
- Tạo nguồn & phát triển Data ứng viên
- Phỏng vấn, đánh giá và tổ chức các bước tuyển dụng theo Quy trình Tuyển dụng.
- Thực hiện các thủ tục theo Quy trình Tiếp đón và Hỗ trợ Nhân sự mới, cùng các công việc liên quan khác.
- Phát triển thương hiệu tuyển dụng
- Báo cáo tuyển dụng

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Quản trị nhân lực, Kinh tế, Kinh doanh, Thương mại, …
- Có từ trên 03 năm kinh nghiệm làm tuyển dụng, ưu tiên kinh nghiệm tại các đơn vị Headhunt hoặc các Công ty/ Tập đoàn Sản xuất & Thương mại quy mô trên 500 nhân sự.
- Công ty ưu tiên các ứng viên trẻ tuổi, có sự máu lửa, đam mê với nghề tuyển dụng để trao cơ hội phát triển.
- Tính cách thiện chiến, nhiều năng lượng, có tinh thần trách nhiệm, có khả năng chịu áp lực cao và thực hiện KPI công việc tốt.
- Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và đàm phán tốt.
- Kỹ năng thiết lập mục tiêu, tự chủ trong việc lên kế hoạch và cam kết thực hiện.
- Tư duy hướng tới Khách hàng, Cam kết vượt trội & Đổi mới sáng tạo.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập 10.000.000 - 14.000.000
- Thưởng thưởng thành tích, thưởng cuối năm theo hiệu quả.
- Công ty trang bị laptop & các phương tiện làm việc
- Chế độ nghỉ phép năm, nghỉ mát, teambuilding, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.
- Môi trường làm việc tự chủ, linh hoạt và thân thiện. Quy mô 2000 Nhân sự.
- Cơ hội tham gia vào nhiều lĩnh vực dựa trên nguyện vọng của từng cá nhân.
- Đội ngũ lãnh đạo có sức thuyết phục đối với CBNV trong mọi hoạt động.
- Khả năng thăng tiến nhanh chóng dựa trên kết quả làm việc.
- Thời gian làm việc: 8h00 - 17h00, nghỉ 02 Thứ Bảy và các ngày Chủ nhật trong tháng.
- Văn phòng làm việc: Tòa Hudland, số 6 Nguyễn Hữu Thọ, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company

Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa Hudland Towers, số 06 Nguyễn Hữu Thọ, Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

