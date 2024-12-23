Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN CAR DOCTOR VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN CAR DOCTOR VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 23/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CAR DOCTOR VIỆT NAM

Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CAR DOCTOR VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 0506BT2 Mễ Trì Hạ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tuyển dụng: 70%
Tham gia và cùng phối hợp cùng Trưởngbộ phận thực hiện rà soát, đánh giá nhu cầu nhân lực và thực hiện công tác tuyển dụng theo sự phân công của Trưởng phòng phát triển nguồn lực;
Tìm hiểu ứng viên trên thị trường (mapping) ở các vị trí tươngđồng với vị trí cần tuyển dụng;
Phát triển networkđể tiếp cận và tìm kiếm ứng viên phù hợp và kịp thời;
Tham gia tuyển dụng theo quy định/quy trình;
Đóng góp ý kiến,đề xuất sáng kiến/ giải pháp để nâng cao hiệu quả, hiệu suất tuyển dụng cũng như hình ảnh tuyển dụng của Công ty;
Thể hiện hình ảnh cá nhân, thể hiện phong cách, giao tiếp trực tiếp hoặc trên các phương tiện/ mạng xã hội chuẩn mực, chuyên nghiệpnhằm giữ gìn và xây dựng hình ảnh nhà tuyển dụng chuyên nghiệp, phù hợp với văn hóa Công ty;
Đối tác hành chính nhân sự: 30%
Đảm bảo thực hiện đầy đủ các chu trình về giấy tờ và thủ tục nhân sự cho nhân viên;
Thông báo và giải thích các quy định,chính sách của Công ty tới từng đơn vị thành viên;
Tham gia tổ chức các hoạt động gắn kết nội bộ để nâng cao trải nghiệm nhân viên.
Thực hiện các công tác hành chính nhân sự khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng;
Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm tuyển dụng lĩnh vực IT, trong đó có kinh nghiệm tuyển dụng lĩnh vực IT tại các công ty headhunter là 1 lợi thế;
Sử dụng thành thạo mạng xã hội, các trang web tuyển dụng, quản lý dữ liệu ứng viên và có mạng lưới quan hệ ứng viên rộng;
Khả năng giao tiếp rõ ràng, mạch lạc và hiệu quả;
Khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm, khả năng làm việc ở cường độ cao và chịu áp lực tốt;
Cẩn trọng trong quá trình đánh giá và chọn lựa ứng viên, làm các thủ tục nhân sự.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CAR DOCTOR VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận, tháng lương tháng 13, cạnh tranh theo năng lực, tham gia đầy đủ các chế độ BHXH.
Tăng lương, xét thưởng dựa trên năng lực, hiệu quả công việc
Đánh giá lương 1 lần/năm và theo các chiến dịch
Thưởng Lễ Tết, thưởng nhân viên xuất sắc, quà cho các dịp đặc biệt, việc hiếu hỉ và quà thăm hỏi khác cho CBNV.
Thưởng cuối năm: Dựa vào hiệu suất công việc và tình hình hoạt động kinh doanhcủa công ty sẽ ban hành Quy chế thưởng
Cơ hội học hỏi, tham gia các chương trình đào tạo nội bộ về chuyên môn, được chỉ dẫn và làm việc với Ban Quản trị, các nhân sự là những người có kinh nghiệm, tư duy chiến lược và sáng tạo từ các công ty, tập đoàn lớn như Vingroup, OneMount, Viettel, MoMo, VNPay, FPT, Tiki,...
Công ty có cafe riêng: chiết khấu 50% cho CBNV
Các hoạt động nội bộ khác: Year End Party,Team Building, CarDoctor’s Party,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CAR DOCTOR VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CAR DOCTOR VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN CAR DOCTOR VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 29 BT1, Khu đô thị Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

