Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITU HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITU HOLDINGS
- Hà Nội: 2/27 Huỳnh Thúc Kháng
- Đống Đa
- Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 10 - 16 Triệu
Lên kế hoạch tuyển dụng cá nhân theo kế hoạch đã thống nhất và khi có phát sinh.
Thiện công việc tuyển dụng trực tiếp, phỏng vấn, chăm sóc ứng viên, nhân viên mới, đào tạo hội nhập, theo dõi kết quả thử việc
Thiết lập mục tiêu tuyển dụng hàng tháng, phát triển và mở rộng các kênh tuyển dụng, đánh giá hiệu quả và đề xuất các kênh tuyển dụng tối ưu.
Tư vấn, tham mưu chính sách tuyển dụng, cơ chế lương thưởng cạnh tranh với thị trường
Phối hợp với các bộ phận thiết lập mô tả công việc cho các vị trí tuyển dụng.
Báo cáo tuyển dụng thường kỳ/đột xuất
Thực hiện công việc khác liên quan
Với Mức Lương 10 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu thích và mong muốn phát triển lâu dài với nghề nhân sự (quản trị nguồn nhân lực), có tư duy dịch vụ khách hàng.
Kinh nghiệm tuyển dụng từ 2 năm trở lên, Quy mô từ 200 nhân sự
Có kinh nghiệm tuyển dụng trong lĩnh vực TMĐT, FMCG, dược phẩm là một lợi thế.
Kỹ năng chuyên môn (tuyển dụng, truyền thông thương hiệu tuyển dụng) tốt.
Ưu tiên UV có kinh nghiệm hunt và biết sử dụng các kênh tuyển dụng miễn phí.
Kỹ năng phỏng vấn, đánh giá, khai thác, đàm phán, quản lý thời gian.
Chịu được áp lực cao
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITU HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng các ngày lễ tết trong năm, chế độ lương tháng thứ 13...
Được tham gia BHXH – BHYT – BHTN theo pháp luật.
Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, thân thiện.
Thời gian làm việc: 7,5h/ngày (8h30 – 17h30 (từ Thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần)
Địa điểm làm việc tại: số 2, ngõ 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITU HOLDINGS
