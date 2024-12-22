Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITU HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu

Mức lương 10 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 2/27 Huỳnh Thúc Kháng - Đống Đa - Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 10 - 16 Triệu

Lên kế hoạch tuyển dụng cá nhân theo kế hoạch đã thống nhất và khi có phát sinh.

Thiện công việc tuyển dụng trực tiếp, phỏng vấn, chăm sóc ứng viên, nhân viên mới, đào tạo hội nhập, theo dõi kết quả thử việc

Thiết lập mục tiêu tuyển dụng hàng tháng, phát triển và mở rộng các kênh tuyển dụng, đánh giá hiệu quả và đề xuất các kênh tuyển dụng tối ưu.

Tư vấn, tham mưu chính sách tuyển dụng, cơ chế lương thưởng cạnh tranh với thị trường

Phối hợp với các bộ phận thiết lập mô tả công việc cho các vị trí tuyển dụng.

Báo cáo tuyển dụng thường kỳ/đột xuất

Thực hiện công việc khác liên quan

Với Mức Lương 10 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ từ 25-35 tuổi, tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan.

Yêu thích và mong muốn phát triển lâu dài với nghề nhân sự (quản trị nguồn nhân lực), có tư duy dịch vụ khách hàng.

Kinh nghiệm tuyển dụng từ 2 năm trở lên, Quy mô từ 200 nhân sự

Có kinh nghiệm tuyển dụng trong lĩnh vực TMĐT, FMCG, dược phẩm là một lợi thế.

Kỹ năng chuyên môn (tuyển dụng, truyền thông thương hiệu tuyển dụng) tốt.

Ưu tiên UV có kinh nghiệm hunt và biết sử dụng các kênh tuyển dụng miễn phí.

Kỹ năng phỏng vấn, đánh giá, khai thác, đàm phán, quản lý thời gian.

Chịu được áp lực cao

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITU HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10.000.000 – 16.000.000vnđ (Lương cứng + thưởng hiệu quả kinh doanh)

Thưởng các ngày lễ tết trong năm, chế độ lương tháng thứ 13...

Được tham gia BHXH – BHYT – BHTN theo pháp luật.

Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, thân thiện.

Thời gian làm việc: 7,5h/ngày (8h30 – 17h30 (từ Thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần)

Địa điểm làm việc tại: số 2, ngõ 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITU HOLDINGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin