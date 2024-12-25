Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ THƯƠNG MẠI RIKI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ THƯƠNG MẠI RIKI VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 25/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/01/2025
Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ THƯƠNG MẠI RIKI VIỆT NAM

Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Toà nhà Riki, số 40 Hàm Nghi, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Lập kế hoạch và thực hiện tuyển dụng nhân viên các bộ phận.
Cùng Trưởng bộ phận phác thảo chân dung ứng viên để tuyển dụng hiệu quả.
Xây dựng hình ảnh phục vụ cho mục đích tuyển dụng, làm thương hiệu tuyển dụng.
Chịu trách nhiệm quản lý Website tuyển dụng và Fanpage, diễn đàn bao gồm: đăng tải thông tin, quảng cáo, duy trì, cập nhật nội dung và ý kiến phản hồi của ứng viên.
Tham gia và xây dựng các sự kiện tuyển dụng.
Thực hiện báo cáo, đánh giá kết quả tuyển dụng.
Phối hợp cùng bộ phận truyền thông nội bộ tham gia các hoạt động truyền thông thương hiệu tuyển dụng đồng thời đề xuất những phương án hoặc hành động truyền thông, tuyển dụng tiếp theo.
Tìm kiếm các kênh tuyển dụng phục vụ cho công tác tuyển dụng.
Đề xuất các gói hồ sơ để tuyển dụng hiệu quả hơn.
Thực hiện đào tạo hội nhập cho nhân viên mới.
Các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Quản trị nhân sự...
Có kinh nghiệm trên 3 năm ở vị trí tương đương.
Ưu tiên đã từng làm trong môi trường giáo dục, có kinh nghiệm trưởng nhóm tuyển dụng.
Am hiểu về xây dựng thương hiệu tuyển dụng.
Thành thạo tin học văn phòng (Excel, Word, PowerPoint).
Kỹ năng xử lý khéo léo và hài hòa các mối quan hệ lao động trong công ty.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt.
Chăm chỉ, ham học hỏi, chủ động trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ THƯƠNG MẠI RIKI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 13.000.000đ - 15.000.000đ + phụ cấp
Được tham gia các khóa học nội bộ và các khoá học nâng cao nghiệp vụ - chuyên môn.
Được hưởng các chính sách phúc lợi của công ty:
Du lịch 1-2 lần/ năm.
Teambuilding nội bộ công ty thường xuyên.
Thời gian nghỉ giữa giờ hàng ngày...
Có thời gian nghỉ cho nhân viên nữ trong tháng.
Được nghỉ và thưởng các ngày lễ - Tết theo quy định của luật LĐ và công ty.
Được đóng BH và hưởng các chế độ khác theo quy định của luật LĐ.
Được học ngoại ngữ: Tiếng Nhật miễn phí.
Môi trường năng động, trẻ trung, nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc.
Được khám sức khỏe định kỳ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ THƯƠNG MẠI RIKI VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 40 Hàm Nghi, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

