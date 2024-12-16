Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HÀ LAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HÀ LAN
Ngày đăng tuyển: 16/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/01/2025
Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HÀ LAN

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 216 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tiếp nhận, cập nhật chỉ tiêu tuyển dụng từ các Khối, phòng ban và lập kế hoạch tuyển dụng
Thực hiện tuyển dụng và Tổ chức phỏng vấn để đánh giá ứng viên phù hợp sau khi phỏng vấn
Thực hiện tiếp nhân nhân sự mới, Đào tạo hội nhập Nhân sự mới đúng theo quy định đúng theo quy trình của Công ty
Thực hiện lập Kế hoạch đào tạo thông qua khảo sát nhu cầu đào tạo từ các khối, phòng ban, bộ phận, định hướng của Công ty
Tổ chức các hoạt động đào tạo cho các khối, phòng ban theo kế hoạch đã duyệt
Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học (ưu tiên lĩnh vực quản lý nhân sự hoặc liên quan);
Có nền tảng kiến thức về luật lao động & các quy trình tuyển dụng, quy trình nhân sự;
Có kinh nghiệm từ 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên mạnh về sourcing;
Có kỹ năng trình bày & giao tiếp tốt, kỹ năng xây dựng & phát triển mối quan hệ, kỹ năng xử lý tình huống và kỹ năng tổ chức và sắp xếp công việc tốt;
Chủ động tư duy & làm chủ công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HÀ LAN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 10 - 20 triệu/tháng
Thưởng hiệu suất công việc, thưởng theo doanh số và lợi nhuận công ty
Thưởng lễ Tết, lương tháng 13, thưởng năm...
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật
12 ngày phép năm
Du lịch, teambuilding hàng năm
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp với cơ hội thăng tiến rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HÀ LAN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HÀ LAN

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 216 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

