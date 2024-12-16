Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HÀ LAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 216 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng

Tiếp nhận, cập nhật chỉ tiêu tuyển dụng từ các Khối, phòng ban và lập kế hoạch tuyển dụng

Thực hiện tuyển dụng và Tổ chức phỏng vấn để đánh giá ứng viên phù hợp sau khi phỏng vấn

Thực hiện tiếp nhân nhân sự mới, Đào tạo hội nhập Nhân sự mới đúng theo quy định đúng theo quy trình của Công ty

Thực hiện lập Kế hoạch đào tạo thông qua khảo sát nhu cầu đào tạo từ các khối, phòng ban, bộ phận, định hướng của Công ty

Tổ chức các hoạt động đào tạo cho các khối, phòng ban theo kế hoạch đã duyệt

Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học (ưu tiên lĩnh vực quản lý nhân sự hoặc liên quan);

Có nền tảng kiến thức về luật lao động & các quy trình tuyển dụng, quy trình nhân sự;

Có kinh nghiệm từ 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên mạnh về sourcing;

Có kỹ năng trình bày & giao tiếp tốt, kỹ năng xây dựng & phát triển mối quan hệ, kỹ năng xử lý tình huống và kỹ năng tổ chức và sắp xếp công việc tốt;

Chủ động tư duy & làm chủ công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HÀ LAN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 10 - 20 triệu/tháng

Thưởng hiệu suất công việc, thưởng theo doanh số và lợi nhuận công ty

Thưởng lễ Tết, lương tháng 13, thưởng năm...

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật

12 ngày phép năm

Du lịch, teambuilding hàng năm

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp với cơ hội thăng tiến rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HÀ LAN

