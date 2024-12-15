Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty Cổ phần SIMBATECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu

Mức lương 6 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 60 ngõ 119 Hồ Đắc Di, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng từ Ban lãnh đạo, Đối tác để lên kế hoạch tuyển dụn

Đăng bài tuyển dụng trên các phương tiện truyền thông như: Mạng xã hội, Facebook, website tuyển dụng... để thu hút ứng viên

Tham gia sàng lọc và phỏng vấn cho các vị trí tuyển dụng.

Ghi nhận thông tin đầy đủ ở từng bước trong quy trình từ Tuyển dụng đến bước gia nhập vào Công ty của ứng viên.

Hướng dẫn nhân viên mới trong quá trình gia nhập Công ty.

Kết hợp với với HCNS để theo dõi quá trình bổ sung hồ sơ nhân viên, thời gian thử việc, đánh giá nhân viên...

Chịu trách nhiệm hoàn thành chỉ tiêu tuyển dụng được đề ra.

Hoàn thành báo cáo tuần/ tháng về những hoạt động tuyển dụng.

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm trên 2 năm trong lĩnh vực tuyển dụng, tuyển dụng IT là một lợi thế

Tốt nghiệp đại học, cao đẳng có liên quan đến nhân sự.

Giao tiếp tốt, có khả năng sắp xếp công việc;

Ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm với công việc;

Năng động, nhiệt tình;

Gắn bó công việc lâu dài.

Tại Công ty Cổ phần SIMBATECH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 6,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ tuỳ theo năng lực

Môi trường làm việc thân thiện, trẻ, năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến rõ ràng.

Được công ty đào tạo chuyên môn trong quá trình làm việc.

Hưởng đầy đủ quyền lợi BHXH, BHYT theo luật lao động dành cho nhân viên gắn bó với công ty.

Tham gia đầy đủ các chuyến du lịch hàng năm của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần SIMBATECH

