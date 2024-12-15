Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty Cổ phần SIMBATECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Công ty Cổ phần SIMBATECH
- Hà Nội: Số 60 ngõ 119 Hồ Đắc Di, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 6 - 10 Triệu
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng từ Ban lãnh đạo, Đối tác để lên kế hoạch tuyển dụn
Đăng bài tuyển dụng trên các phương tiện truyền thông như: Mạng xã hội, Facebook, website tuyển dụng... để thu hút ứng viên
Tham gia sàng lọc và phỏng vấn cho các vị trí tuyển dụng.
Ghi nhận thông tin đầy đủ ở từng bước trong quy trình từ Tuyển dụng đến bước gia nhập vào Công ty của ứng viên.
Hướng dẫn nhân viên mới trong quá trình gia nhập Công ty.
Kết hợp với với HCNS để theo dõi quá trình bổ sung hồ sơ nhân viên, thời gian thử việc, đánh giá nhân viên...
Chịu trách nhiệm hoàn thành chỉ tiêu tuyển dụng được đề ra.
Hoàn thành báo cáo tuần/ tháng về những hoạt động tuyển dụng.
Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học, cao đẳng có liên quan đến nhân sự.
Giao tiếp tốt, có khả năng sắp xếp công việc;
Ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm với công việc;
Năng động, nhiệt tình;
Gắn bó công việc lâu dài.
Tại Công ty Cổ phần SIMBATECH Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc thân thiện, trẻ, năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến rõ ràng.
Được công ty đào tạo chuyên môn trong quá trình làm việc.
Hưởng đầy đủ quyền lợi BHXH, BHYT theo luật lao động dành cho nhân viên gắn bó với công ty.
Tham gia đầy đủ các chuyến du lịch hàng năm của Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần SIMBATECH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI