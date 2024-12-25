Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BLUE SEA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 20 Triệu

Mức lương 16 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 01 đường Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội., Thanh Xuân, Quận 1

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 16 - 20 Triệu

- Có thể nhận việc trước hoặc sau tết, làm việc tại văn phòng Hà Nội hoặc văn phòng Hồ Chí Minh.

- Xác định nhu cầu tuyển dụng và thực hiện tuyển dụng khối phụ trách.

- Phụ trách xây dựng nội dung đào tạo hội nhập, hỗ trợ nhân sự mới hòa nhập với văn hóa Công ty.

- Đề xuất với cấp trên về phương án triển khai việc tuyển dụng.

- Thực hiện truyền thông tuyển dụng qua các kênh.

- Khai thác CV trên các kênh tuyển dụng đang dùng.

- Phối hợp với các phòng ban chuẩn bị công tác phỏng vấn (như sắp xếp phỏng vấn, đặt lịch phỏng vấn,...)

- Thông báo kết quả phỏng vấn và chuẩn bị công tác nhận việc cho nhân sự mới.

- Theo sát tiến độ công việc, báo cáo kết quả, các vấn đề tồn tại trong công tác chuyên môn và đề xuất các giải pháp khắc phục để đạt được mục tiêu tuyển dụng.

- Lưu trữ, quản lý hồ sơ nhân sự.

Với Mức Lương 16 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Năm sinh từ 1986 - 2002.

- Sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng.

- Khả năng nắm bắt công việc nhanh, tổ chức thực hiện công việc khoa học, chịu được áp lực cao trong công việc.

- Chỉn chu, nhiệt tình, có trách nhiệm, thái độ dịch vụ tốt.

- Kỹ năng giao tiếp tốt.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BLUE SEA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng tối thiểu 16.000.000 vnđ.

- Thưởng KPIs hiệu quả công việc bình quân mỗi tháng 2.000.000 vnđ - 4.000.000 vnđ.

- Thuế thu nhập cá nhân do Công ty chi trả riêng, người lao động không bị trừ thuế thu nhập cá nhân.

- Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo, hướng dẫn chi tiết.

- Thử việc 01 tháng hưởng 100% lương.

- Được cấp laptop và điện thoại mới ngay từ khi thử việc.

- Hỗ trợ chỗ ở tại ký túc xá của Công ty, mỗi người một phòng riêng.

- Hỗ trợ xe máy hoặc xe ô tô để đi công tác.

- Được cấp thẻ tín dụng VIB hạn mức 90.000.000 vnđ ngay khi trở thành nhân viên chính thức.

- Bếp Công ty có chuẩn bị bữa sáng và bữa trưa.

- Tiệc trái cây và bánh ngọt vào lúc 16h00 chiều hằng ngày.

- Thưởng tết ít nhất 02 tháng lương đối với nhân viên, 04 tháng lương đối với quản lý.

- Thưởng các ngày lễ lớn, sinh nhật,... 3.000.000 vnđ đối với nhân viên và 6.000.000 vnđ đối với quản lý.

- Nghỉ thai sản thưởng riêng (hoặc vợ hoặc chồng) 40.000.000 vnđ ngoài phần hỗ trợ của bảo hiểm.

- Bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật hiện hành, tùy chọn đóng bảo hiểm theo mức tối thiểu vùng hoặc đóng bảo hiểm full lương.

- Team building toàn Công ty 01 lần/năm, team building riêng từng bộ phận 02 lần/năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BLUE SEA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin