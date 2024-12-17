Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 22 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ Pro Company
Ngày đăng tuyển: 17/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ Pro Company

Mức lương
17 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 19

- 21 Phố Huế, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, HN, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 17 - 22 Triệu

Cung cấp kịp thời số lượng nhân sự và số liệu quản lý nhân viên phục vụ cho các hoạt động của tổ chức. Đồng thời truyền tải thông tin về tầm nhìn, sứ mệnh, thực hiện và triển khai nội quy và các quy định, quy trình Tập đoàn
Xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyển dụng
Tổng hợp và lập kế hoạch nhu cầu tuyển dụng của các đơn vị đảm bảo kịp tiến độ với các vị trí Tập đoàn.
Đầu mối làm việc với các đối tác Headhunt, hỗ trợ setup các vị trí cao cấp cùng HRD.
Đăng thông tin tuyển dụng trên các kênh tuyển dụng đã được phê duyệt
Tiếp nhận, sàng lọc hồ sơ, trực tiếp phỏng vấn, tổ chức cho ứng viên làm bài kiểm tra kỹ năng chuyên môn, phối hợp với Trưởng bộ phận khác tổ chức tuyển chọn về chuyên môn.
Kết hợp với IT và Hành chính, trưởng bộ phận để tổ chức welcome nhân sự mới được tốt nhất và thuận lợi nhất trong công việc( chỗ ngồi, công cụ dụng cụ làm việc, hoa đón tiếp...)
Kết hợp với bộ phận đào tạo triển khai đào tạo Orientation với nhân sự mới.
Thăm hỏi, quan tâm nhân sự mới sự hội nhập văn hóa, công việc tại tập đoàn. Đảm bảo nhân sự mới được tạo điều kiện tốt nhất khi làm việc tại Kangaroo.
Tham gia phổ biến các quy định, chính sách nhân sự và giải đáp thắc mắc, khiếu nại liên quan của người lao động.
Tiếp nhận thông tin nghỉ việc, phỏng vấn nghỉ việc để có những nhận định về tình hình, thực trạng nhân sự để có những thay đổi kịp thời.

Với Mức Lương 17 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành nhân sự hoặc các ngành liên quan
Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các Doanh nghiệp > 500 nhân sự. Có dữ liệu hồ sơ nhân sự và có sẵn nguồn, đầu mối tuyển dụng
Kỹ năng máy tính: Thuần thục xử lý phần mềm nhân sự và các ứng dụng máy tính liên quan đến nghiệp vụ nhân sự

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Phụ cấp cha mẹ già 400.000đ/người
- Học bổng thắp sáng tương lai con trẻ - Phúc lợi cho con: Thưởng học sinh giỏi, xuất sắc, tết Thiếu nhi, Trung thu
- 3 năm làm việc liên tục được cộng 1 ngày phép
- Thưởng ngày Tết dương lịch, Tết nguyên đán, Lễ Quốc khánh,...
- Phúc lợi thăm hỏi: Hôn nhân, sinh nhật, ốm đau
- Nghỉ mát hàng năm
- Hỗ trợ 30%-50% khi mua SP Kangaroo
- BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: TRỤ SỞ TẬP ĐOÀN: Tầng 5, Tòa nhà Ocean Park, Số 1 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

